Il problema di Kate Middleton con il suo cellulare  

Come tutti, anche Kate Middleton utilizza il cellulare per restare in contatto con i familiari e per gestire gli impegni legati al suo ruolo pubblico. Eppure, proprio con questo strumento la principessa del Galles sembra avere un rapporto quantomeno distratto. Secondo quanto raccontano i media britannici, Kate dimentica e smarrisce il cellulare con tale frequenza che, all’interno della famiglia reale, la cosa è ormai diventata una sorta di barzelletta. Durante gli eventi ufficiali, del resto, il problema non si pone: l’agenda è fitta e il telefono resta fuori scena. Anche nella vita privata, la presenza costante del personale di sicurezza le garantisce un supporto immediato nel caso fosse necessario effettuare una chiamata o inviare un messaggio. Ciò che sorprende è che, anche tra le mura di casa, la principessa finisca spesso per non sapere dove abbia lasciato il proprio smartphone.

Perché Kate Middleton dimentica spesso il cellulare

La stessa Lady Middleton ne ha parlato in passato con ironia. Lo ha raccontato, ad esempio, la conduttrice britannica Giovanna Fletcher, ricordando una conversazione avvenuta quando Middleton era ancora duchessa di Cambridge: la futura principessa le avrebbe confidato di essere “famosa” in famiglia per la sua tendenza a perdere il telefono, tanto che i Windsor avevano deciso di regalarle gadget pensati proprio per ritrovarlo più facilmente. Al di là dell’aneddoto, questa noncuranza dice molto del suo carattere e delle sue priorità. Kate Middleton sembra infatti attribuire scarso valore alla costante connessione digitale, preferendo concentrarsi sui doveri istituzionali, sui figli e sul tempo trascorso in famiglia. Una scelta che acquista un significato particolare in un’epoca in cui le relazioni personali sono spesso filtrate - e talvolta impoverite - dagli schermi.

I figli di Kate Middleton non hanno un cellulare

Non è un caso che i figli di Kate e William non abbiano ancora un telefono cellulare. Lo ha confermato lo stesso principe durante un’intervista in tv, spiegando che lui e la moglie sono molto rigorosi su questo fronte. L’idea è quella di consentire al primogenito George l’uso di un telefono solo all’inizio della scuola secondaria, con limiti precisi e sotto stretta supervisione. William ha ammesso che il figlio insiste già per averne uno, ma ha anche riconosciuto la fondatezza delle regole imposte dai genitori.