Morata ed Elena Sirigu, Alice Campello furiosa: "Ora parlo io"  

Il gossip corre veloce, ma questa volta Alice Campello ha deciso di fermarlo. Dopo le indiscrezioni su una presunta rottura con Alvaro Morata causata da una "terza persona", l’imprenditrice è intervenuta direttamente sui social, condividendo lo screenshot di un articolo firmato da Gabriele Parpiglia che indicava in Elena Sirigu il nome coinvolto nella vicenda. Una ricostruzione che Alice respinge con forza. Campello ha chiarito subito che Elena è un’amica di famiglia che conosce da anni e di cui si dice assolutamente certa: non è una persona di quel tipo e non ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se ha scelto di esporsi pubblicamente, ha spiegato, è perché ne è profondamente convinta.

Alice Campello smentisce il presunto tradimento di Morata con Elena Sirigu

"Elena è un'amica di famiglia che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta. Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come "rovina famiglie", ha fatto sapere Alice. In questi mesi, ha aggiunto, ha letto di tutto, spesso ricostruzioni assurde, frutto del bisogno a tutti i costi di individuare una terza persona. Ma questo, ha sottolineato, non può e non deve avvenire attaccando persone completamente estranee ai fatti.

Alice Campello, "Elena Sirigu è innocente"

Alice ha ribadito di difendere Elena perché è innocente e perché, da donna, sa bene quanto certe accuse possano ferire, danneggiare e lasciare segni profondi nella vita personale, professionale e familiare. Non è una persona che merita questa esposizione mediatica né di vedere il proprio nome associato a cose che non ha fatto. Ha concluso nel suo lungo sfogo: "I nostri rapporti sono sempre stati limpidi: ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai (il suo brand, ndr) ed è una persona seria, con valori e una famiglia perbene. Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono. Questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte".

Resta il mistero su Alice Campello e Morata

Parole forti, quelle della trentenne, che non lasciano spazio a interpretazioni. Alice Campello ha preso posizione, respinto le accuse e invitato tutti a fermarsi, richiamando al rispetto e alla responsabilità. Nel frattempo, il suo matrimonio continua a far discutere: c'è ancora speranza con Morata? Nell'attesa di saperne di più un punto è chiaro: per Alice non esiste alcuna "altra donna" e certe etichette non solo sono false, ma possono fare molto male.