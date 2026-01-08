Irina Shayk: "Cristiano Ronaldo? Guardo al futuro". E svela come si mantiene in forma a 40 anni

Irina Shayk ha compiuto 40 anni il 6 gennaio 2026. E in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso alcuni momenti della sua vita privata e professionale. Impossibile non ricordare la love story con Cristiano Ronaldo, durata ben cinque anni. Una relazione che non è finita nel migliore dei modi, tanto che la modella russa ha liquidato in poche parole la vicenda: "Non vivo sui ricordi del passato. Penso al futuro". Dopo quella rottura è arrivato Bradley Cooper , dal quale ha avuto nel 2017 la figlia Lea . Negli ultimi anni ha frequentato Lewis Hamilton e Tom Brady ma oggi Irina è single.

La storia d'amore tra Irina Shayk e Cristiano Ronaldo

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo si sono conosciuti nel 2010, quando la modella russa era impegnata in una campagna per Armani e il calciatore vestiva la maglia del Real Madrid. La loro relazione, durata circa cinque anni, è stata a lungo sotto i riflettori prima di concludersi nel 2015. Secondo indiscrezioni riportate dal Sun, alla base della rottura ci sarebbero state le presunte infedeltà del fuoriclasse portoghese: CR7 avrebbe tradito Irina con numerose modelle, addirittura una dozzina stando alle ricostruzioni del tabloid britannico. A complicare ulteriormente il rapporto, sempre secondo le voci, sarebbe stato anche il legame mai davvero decollato tra la Shayk e Dolores Aveiro, la madre di Cristiano, nota per il suo carattere particolarmente protettivo nei confronti del figlio. I diretti interessati non hanno mai chiarito pubblicamente le ragioni dell’addio. Tuttavia, a un mese dalla separazione, alcune dichiarazioni di Irina rilasciate a una rete televisiva americana non passarono inosservate: "Ciò che cerco in un uomo è...Penso che mi piacciano gli uomini onesti e fedeli alle loro donne". Parole che molti interpretarono come un riferimento implicito alla fine della loro storia.

I segreti di bellezza di Irina Shayk

Passano gli anni ma Irina Shayk resta bellissima. Certo, può contare su una buona genetica ma anche su una skincare attenta e rigorosa. Ogni mattina la modella beve un bicchiere di acqua calda con limone e poi mette del ghiaccio sul viso. "È un’abitudine che mi porto dietro dal mio Paese natale, dove il freddo fa molto bene alla pelle, e quindi passo ogni mattina un cubetto di ghiaccio sul viso per tonificarla", ha spiegato qualche tempo fa a Vogue. Per il resto, la routine di Irina è molto semplice: "Una crema idratante e l’Spf sono i miei prodotti indispensabili. E anche il balsamo labbra. Quando vado su un set arrivo sempre con la pelle pronta e idratata. Sono ossessionata dalla skincare". A partire dalla maschera Led per stimolare la produzione di collagene, che Irina utilizza tutte le sere: "Applico quella di Shani Darden per il viso e il collo prima di andare a letto. Ci sono tre modalità: una per la pelle problematica, una per le rughe e una per la guarigione della cute irritata. Funziona davvero ma devi essere costante nell’utilizzo".