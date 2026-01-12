Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Balzaretti ed Eleonora Abbagnato, la decisione dopo 15 anni di amore

Il 2026 sarà un anno molto speciale per Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato, tra le coppie più unite e belle dello sport e non solo
2 min
TagsBalzarettiEleonora Abbagnato

Quindici anni insieme trascorsi con la solidità di chi ha costruito un rapporto passo dopo passo. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si preparano a celebrare un traguardo importante della loro storia d’amore con un evento che promette di diventare uno degli appuntamenti più esclusivi della prossima estate. La cornice scelta è la Sicilia, terra d’origine dell’étoile palermitana, dove la coppia organizzerà un grande party per festeggiare i 15 anni di vita insieme.

Una grande festa per Balzaretti ed Eleonora Abbagnato

"È una delle coppie più belle e solide nel mondo dello spettacolo e la prossima estate festeggerà con un mega party i 15 anni d’amore in Sicilia, luogo in cui Eleonora è nata. Attesi una parata di vip e amici per celebrare la coppia", ha anticipato il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Nessuna celebrazione sfarzosa fine a se stessa, ma un momento condiviso, nel segno dell’amicizia e delle radici familiari.

Una coppia solida, unita e molto innamorata

Per Abbagnato e Balzaretti, la Sicilia rappresenta molto più di una location suggestiva: è il punto di partenza di una storia personale e professionale che non ha mai perso il contatto con l’identità e i valori di base. Un ritorno alle origini - il primo incontro tra i due a Palermo - per celebrare un percorso fatto di scelte, sacrifici e successi, affrontati sempre come una squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

