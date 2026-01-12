Balzaretti ed Eleonora Abbagnato, la decisione dopo 15 anni di amore

Quindici anni insieme trascorsi con la solidità di chi ha costruito un rapporto passo dopo passo. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si preparano a celebrare un traguardo importante della loro storia d’amore con un evento che promette di diventare uno degli appuntamenti più esclusivi della prossima estate. La cornice scelta è la Sicilia, terra d’origine dell’étoile palermitana, dove la coppia organizzerà un grande party per festeggiare i 15 anni di vita insieme.

Una grande festa per Balzaretti ed Eleonora Abbagnato

"È una delle coppie più belle e solide nel mondo dello spettacolo e la prossima estate festeggerà con un mega party i 15 anni d’amore in Sicilia, luogo in cui Eleonora è nata. Attesi una parata di vip e amici per celebrare la coppia", ha anticipato il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Nessuna celebrazione sfarzosa fine a se stessa, ma un momento condiviso, nel segno dell’amicizia e delle radici familiari.

Una coppia solida, unita e molto innamorata

Per Abbagnato e Balzaretti, la Sicilia rappresenta molto più di una location suggestiva: è il punto di partenza di una storia personale e professionale che non ha mai perso il contatto con l’identità e i valori di base. Un ritorno alle origini - il primo incontro tra i due a Palermo - per celebrare un percorso fatto di scelte, sacrifici e successi, affrontati sempre come una squadra.