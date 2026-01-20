Meghan Markle a rischio, "ascolti troppo bassi": Netflix è in bilico

Il progetto tv di Meghan Markle in bilico. Dopo due stagioni e uno speciale natalizio, With Love, Meghan , la serie lifestyle lanciata su Netflix , potrebbe non avere un futuro. O almeno così mormorano le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Fonti vicine alla produzione hanno riferito a Page Six che, nonostante l’accordo ancora in vigore tra la duchessa e la piattaforma, la performance dello show non sarebbe stata sufficiente per garantire nuovi episodi.

Meghan Markle in bilico su Netflix: la serie With Love rischia la sospensione

La seconda stagione, uscita nell’agosto del 2025, non è riuscita a entrare nella Top 10 degli show più seguiti negli Stati Uniti, mentre lo speciale natalizio ha ottenuto risultati migliori a livello internazionale. Numeri discreti, ma giudicati insufficienti per una conferma ufficiale di rinnovo. Netflix, al momento, non ha fornito commenti né confermato le voci: la decisione, se verrà presa, sembra ancora lontana dall’essere definitiva. Nonostante le difficoltà della serie, Meghan Markle non sembra intenzionata a rallentare la propria attività nel mondo del lifestyle. La duchessa avrebbe deciso di concentrare le sue energie su As Ever, il suo marchio personale, attraverso cui continua a sviluppare contenuti legati a cucina, artigianato e consigli di ospitalità. Questi progetti sono principalmente diffusi sui suoi canali social, dove mantiene un contatto diretto con il pubblico, rafforzando la propria identità nel settore lifestyle e consolidando la presenza del brand.

Il legame ancora aperto tra Meghan Markle e Netflix

Il legame con Netflix, tuttavia, resta aperto. L’accordo “first look” firmato con la piattaforma americana garantisce alla duchessa la possibilità di proporre nuovi progetti futuri, offrendo un canale privilegiato per contenuti che spaziano oltre il lifestyle classico. In questo senso, la sospensione di With Love potrebbe non significare la fine della collaborazione, ma solo un momento di pausa e ridefinizione dei contenuti.