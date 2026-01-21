Stefano De Martino, il funerale del padre Enrico. Belen commossa e c'è anche Emma

Mercoledì 21 gennaio ultimo saluto a Enrico De Martino, il papà di Stefano De Martino scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata nella chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso, lo stesso luogo in cui oltre trent’anni fa Enrico aveva celebrato il suo matrimonio con Maria Rosaria Scassillo, dalla quale ha avuto tre figli . La scelta della privacy ha permesso alla famiglia di vivere il rito lontano dai curiosi e dai fotografi.

Il funerale del padre di Stefano De Martino

Per Stefano De Martino, il dolore per la scomparsa del padre Enrico era visibile e senza filtri. Accanto a lui la madre Maria Rosaria, sostenuta dall’abbraccio dei figli. Come raccontato da alcuni testimoni a Il Mattino, durante la cerimonia, Stefano ha spesso accarezzato la mano della madre e ha esteso lo stesso gesto alla sorella Adelaide e al fratello Davide, uniti in un silenzio composto ma attraversato dalla sofferenza. Nei momenti più difficili, abbassava lo sguardo dietro gli occhiali scuri, senza sottrarsi al commiato che lo ha colpito nel profondo. Durante l’omelia, le parole del celebrante hanno restituito il senso di una vita profondamente legata alla famiglia: "Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna". La parola "danza" ha scandito la cerimonia, richiamando il passato di Enrico come ballerino professionista e la passione trasmessa anche al figlio Stefano.

Da Belen a Emma, chi c'era al funerale di Enrico De Martino

Tra i presenti, amici e colleghi come Antonio Ricci - che ha abbracciato a lungo Stefano - Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani, Herbert Ballerina, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati e Peppe Lanzetta. Presenze sobrie, arrivate per condividere il dolore senza clamore. Non è mancata Belen Rodriguez, che visibilmente commossa, ha accompagnato il figlio Santiago per permettere al ragazzino, ad aprile 13 anni, di dare il suo ultimo saluto al nonno paterno. E c'era anche Emma Marrone, vecchio amore di Stefano, che ha voluto far sentire la sua vicinanza in modo intimo, recandosi nei giorni precedenti a casa di Enrico per salutare la famiglia. Un gesto che pesa ancora di più, perché Emma conosce bene quel vuoto: anche lei qualche anno fa ha perso il padre Rosario e ha definito quella perdita "devastante", un dolore che non ha bisogno di spiegazioni ma crea una comprensione immediata.