I Beckham hanno deciso, parlano gli amici: "Finché il figlio resterà con la moglie..."

C’è una convinzione a cui David e Victoria Beckham , nonostante le tensioni crescenti, continuano ad aggrapparsi: Brooklyn avrà sempre un posto nelle loro vite. Il figlio maggiore resta, per l’ex calciatore e Posh Spice, "il loro ragazzo". Ma accanto a questa certezza si fa strada un timore sempre più esplicito: che una vera riconciliazione possa restare fuori portata finché Brooklyn resterà sposato con Nicola Peltz (con la A finale e non Nicole come scritto erroneamente da più di qualcuno). Nelle ultime settimane, raccontano fonti vicine alla famiglia, l’umore di David e Vic è stato un’altalena di emozioni. "Dolore estremo e rabbia" , è l’espressione usata per descrivere lo stato d’animo della coppia dopo il duro sfogo del figlio 26enne. Eppure, nonostante la ferita, i genitori non sembrano disposti a rinunciare del tutto alla speranza di ricucire il rapporto.

Le ultime news sulla lite tra i Beckham e il figlio Brooklyn, cosa dicono gli amici

"Qualunque cosa accada, David e Victoria amano ancora il loro figlio", spiega una persona vicina ai Beckham. "Ci sarà sempre un posto per lui nella loro casa". Ma la stessa voce ammette che il senso di inevitabilità intorno alla rottura è ormai palpabile: "Hanno provato tutto ciò che era in loro potere per rimettere insieme i pezzi, ma non ha funzionato. Ora sembra che non ci sia modo di tornare indietro finché lui è ancora con Nicola". Al centro delle tensioni, tornate prepotentemente a galla, c’è ancora una volta il matrimonio celebrato nel 2022 in Florida, un evento da favola che, col tempo, si è trasformato in un simbolo della frattura familiare. Secondo la versione attribuita a Brooklyn, Victoria Beckham avrebbe "dirottato" il ballo nuziale, esibendosi in movimenti giudicati "umilianti" e lasciando profondamente turbati gli sposi. Si è persino parlato di un comportamento eccessivamente invadente, descritto come uno "strusciarsi" contro il figlio.

Il matrimonio di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz al centro della diatriba

Una ricostruzione che gli amici più stretti di Victoria respingono con decisione. "Non c’era alcuna cattiva intenzione", assicura una fonte. "Era semplicemente un po’ alticcia e si stava divertendo. Anzi, il contrario di ciò che le viene imputato. Questa accusa l’ha completamente distrutta". Secondo questo racconto, il momento sarebbe stato accolto con favore dagli invitati, che lo avrebbero vissuto come parte di un clima festoso e leggero. C’è chi, tra le persone vicine ai Beckham, spinge l’interpretazione ancora oltre, sostenendo che Nicola non avrebbe voluto che Brooklyn ballasse con la madre. "Nicola era contraria e lui si è arrabbiato", racconta una fonte. "Ma gli ospiti si sono divertiti moltissimo. È stato un momento incredibilmente allegro e nessuno ha visto nulla di inappropriato". Ad alimentare il mistero contribuisce anche la gestione delle immagini di quel giorno. Agli invitati fu chiesto di consegnare i telefoni, sostituiti con dispositivi a conchiglia capaci solo di scattare fotografie. Un unico video del ballo venne realizzato dal videomaker ufficiale e consegnato alla coppia. Secondo quanto riferito, la società di produzione avrebbe poi cancellato la propria copia dopo sei mesi, lasciando Brooklyn e Nicola come unici detentori del filmato.

David e Victoria Beckham non chiudono la porta al figlio Brooklyn

L’opinione pubblica resta divisa. Il direttore creativo londinese Stavros Agapiou, presente al matrimonio, ha preso pubblicamente posizione a favore di Brooklyn: "Sta dicendo la verità", ha scritto. Ma per David e Victoria Beckham lo sguardo sembra ormai rivolto meno alla ricostruzione dei dettagli del passato e più a una speranza fragile ma ostinata: che, un giorno, i legami familiari riescano a sopravvivere al risentimento e alle incomprensioni che oggi appaiono così difficili da superare.