Alice Campello senza Morata ma l'influencer non è sola: "Quello che tu mi dai"

Ci hanno provato, ma a quanto pare non era destino. Dopo aver dato una seconda possibilità al loro rapporto, Alice Campello e Alvaro Morata non vivono più insieme . Il calciatore ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una abitazione a pochi minuti da quella dell’ex moglie, madre dei suoi quattro figli. Nonostante nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, la scelta conferma la profonda crisi che li accompagna fin dalla fine del 2025. Una vicenda che, negli anni, li ha costretti a fare affidamento sulla cerchia più stretta di amici e familiari per superare i momenti più delicati.

Morata va via di casa, il grande sostegno di Alice Campello

La modella e imprenditrice 30enne ha trovato conforto in quattro donne a lei molto vicine: Isabel Peña, creatrice del marchio di gioielli Sibela Estudio; Vanja Pantic, medico estetico; l’influencer Lucia Fabiani; e Alexandra Nielsen, direttrice di Masqmai, il brand di cosmetici naturali di Alice. A tutte ha dedicato sui social la canzone Eso que tú me das di Jarabe De Palo, accompagnata da parole di affetto personali. "Persone che riempiono la mia vita", ha commentato visibilmente commossa. Un sostegno che si rinnova da tempo: già dopo la prima separazione da Morata nell’agosto del 2024, Alice aveva trovato in loro un appoggio fondamentale, non solo nei momenti difficili, ma anche per celebrare le gioie quotidiane. Isabel è madrina del figlio Leo, mentre Alexandra è madrina di Edoardo.

Alice Campello e Morata si sono lasciati

Secondo quanto riportato in Spagna dal giornalista Pedro Jota, "Alice è quella che soffre di più" in questa seconda separazione. Morata, invece, pare sia stato chiaro sul fatto che il loro percorso insieme sia ormai concluso. "Lo aveva già detto nell’agosto 2024, poi ci hanno riprovato, ma questa è la realtà, e sembra davvero la rottura definitiva, senza ritorno", ha spifferato.