Keita Baldé, nuova rottura con la moglie Simona Guatieri. Due anni fa il tradimento con Wanda Nara

Keita Baldé e Simona Guatieri si sono lasciati (di nuovo)

Tramite una storia Instagram, Simona Guatieri ha confermato la rottura da Keita Baldé parlando di un percorso lungo e doloroso, fatto di sopportazione e silenzi. "Alcune separazioni avvengono dopo anni di resistenza e giustificazione", ha scritto, spiegando di aver deciso di chiudere "un capitolo importante" della sua vita. Nel suo lungo sfogo, l’ormai ex moglie dell’attaccante ha ricordato un matrimonio segnato sì da momenti felici e sogni condivisi, ma anche da "troppe mancanze di rispetto", parole non dette e ferite diventate, col tempo, impossibili da ignorare. Senza mai citarlo esplicitamente, il messaggio ha inevitabilmente riacceso i riflettori sullo scandalo che aveva già messo in crisi il rapporto: l'infedeltà di Keita Baldé con Wanda Nara, all’epoca moglie di Mauro Icardi. Simona aveva deciso di perdonare e andare avanti ma la minestra riscaldata non ha funzionato. "Ho amato con tutto il cuore e aspettato cambiamenti che non sono mai arrivati", ha ammesso la Guatieri, parlando di un progressivo annullamento di sé per evitare conflitti. Il punto di svolta, come evidenziato, è arrivato con una presa di coscienza netta: "L’amore non basta se manca il rispetto".

Simona Guatieri su Keita Baldé: "Anni a sopportare"

Infine Simona Guatieri ha chiarito che la decisione non nasce da rancore, ma dalla volontà di ricominciare. "Non è una sconfitta, è una rinascita", ha ribadito, mettendo così la parola fine a una storia che, nonostante i tentativi, non è riuscita a superare le ferite del passato. La soubrette e lo sportivo sono stati insieme per quasi dieci anni: il primo incontro è avvenuto nel 2017, il matrimonio è arrivato nel 2022. Hanno due figli: Thiago e Isabel, nati rispettivamente nel 2019 e 2021.