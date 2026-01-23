Keita Baldé, nuova rottura con la moglie Simona Guatieri. Due anni fa il tradimento con Wanda Nara
A due anni dal caso mediatico che lo aveva travolto insieme a Wanda Nara, il nome di Keita Baldé torna al centro dell’attenzione. Non per questioni di campo, ma per la fine definitiva del matrimonio con Simona Guatieri, che ha annunciato la separazione con un messaggio forte e diretto sui social.
Keita Baldé e Simona Guatieri si sono lasciati (di nuovo)
Tramite una storia Instagram, Simona Guatieri ha confermato la rottura da Keita Baldé parlando di un percorso lungo e doloroso, fatto di sopportazione e silenzi. "Alcune separazioni avvengono dopo anni di resistenza e giustificazione", ha scritto, spiegando di aver deciso di chiudere "un capitolo importante" della sua vita. Nel suo lungo sfogo, l’ormai ex moglie dell’attaccante ha ricordato un matrimonio segnato sì da momenti felici e sogni condivisi, ma anche da "troppe mancanze di rispetto", parole non dette e ferite diventate, col tempo, impossibili da ignorare. Senza mai citarlo esplicitamente, il messaggio ha inevitabilmente riacceso i riflettori sullo scandalo che aveva già messo in crisi il rapporto: l'infedeltà di Keita Baldé con Wanda Nara, all’epoca moglie di Mauro Icardi. Simona aveva deciso di perdonare e andare avanti ma la minestra riscaldata non ha funzionato. "Ho amato con tutto il cuore e aspettato cambiamenti che non sono mai arrivati", ha ammesso la Guatieri, parlando di un progressivo annullamento di sé per evitare conflitti. Il punto di svolta, come evidenziato, è arrivato con una presa di coscienza netta: "L’amore non basta se manca il rispetto".
Simona Guatieri su Keita Baldé: "Anni a sopportare"
Infine Simona Guatieri ha chiarito che la decisione non nasce da rancore, ma dalla volontà di ricominciare. "Non è una sconfitta, è una rinascita", ha ribadito, mettendo così la parola fine a una storia che, nonostante i tentativi, non è riuscita a superare le ferite del passato. La soubrette e lo sportivo sono stati insieme per quasi dieci anni: il primo incontro è avvenuto nel 2017, il matrimonio è arrivato nel 2022. Hanno due figli: Thiago e Isabel, nati rispettivamente nel 2019 e 2021.