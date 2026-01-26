Gabriek Garko si è sposato, chi è il marito Giorgio

Il matrimonio segreto di Gabriel Garko

Alla domanda "Ti piacerebbe sposarti?", Garko ha risposto con naturalezza: "L’abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli". Una confessione inattesa, accolta con stupore in studio. Il 53enne ha spiegato le ragioni di una scelta volutamente lontana dai riflettori. "La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica, quasi fosse una fiction", ha raccontato. "Poi ho avuto storie che ho tenuto riservate. Quelle vere le ho tenute per me. Tengo moltissimo alla privacy e non credo sia necessario dire sempre tutto". Le nozze, ha spiegato, si sono svolte in gran segreto il 2 dicembre 2024. "Ho organizzato tutto in modo che non uscisse la notizia. Non l’ho detto a nessuno, nemmeno alle nostre famiglie, che lo hanno saputo il giorno stesso. Era una cosa che volevo fare per me". Una decisione maturata nel tempo: "Ora era arrivato il momento di dirlo. Non volevo più nasconderlo: ho già nascosto troppo nella mia vita".

Chi è il marito di Gabriel Garko

"Si chiama Giorgio. Siamo riservatissimi", ha detto Gabriel Garko a proposito del marito, conosciuto quattro anni fa. Ha poi chiarito che non fa parte del mondo dello spettacolo ma non ha svelato di più. Una scelta di discrezione che, anche questa volta, Garko ha voluto difendere fino in fondo.