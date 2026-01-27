Beckham, parla l'ex fidanzata di Brooklyn: "Sta dicendo la verità"

Le tensioni all’interno della famiglia Beckham continuano a crescere. Dopo mesi di speculazioni su una possibile frattura, Brooklyn , il figlio maggiore di David e Victoria, ha pubblicato su Instagram accuse contro i suoi genitori. Le dichiarazioni del ventiseienne, che ha sostenuto come i genitori abbiano cercato di interferire con il suo matrimonio, sono ora corroborate dalla sua ex fidanzata, Afton McKeith , in un’intervista rilasciata al Sun. I due si sono frequentati nel 2017, prima del matrimonio con Nicola Peltz celebrato nel 2022.

Il figlio di David e Victoria Beckham ha ragione?

Secondo la ragazza, Brooklyn ha sempre vissuto una certa difficoltà a stare al centro dell’attenzione, fin dall’infanzia, a causa della costante esposizione mediatica: "Sono successe molte cose nel corso degli anni; non è successo all’improvviso", ha assicurato. McKeith ha aggiunto che i Beckham avrebbero potuto proteggere maggiormente il figlio e considerare l’impatto pubblico del loro marchio: "Brooklyn aveva la sensazione che il mondo fosse sempre in attesa che lui facesse un errore". Ha poi affermato che l'amore tra Brooklyn e Nicola Pelz, presunta causa della frattura familiare, è genuino. Per questo ha dichiarato di credere che sia stato il suo ex fidanzato a scrivere personalmente la dichiarazione contro i suoi genitori, nonostante quanto si dica sui social media. "È stato Brooklyn. È intelligente e ne ha abbastanza", ha ribadito.

Il sostegno dell'ex e la percezione pubblica

Afton McKeith ha dunque confermato le dichiarazioni di Brooklyn e ha fatto riferimento ad esperienze personali difficili con David e Victoria. La giovane ha precisato che, nonostante la discrezione mantenuta per anni, le azioni dei Beckham e del loro staff non hanno lasciato altra scelta a Brooklyn che parlare pubblicamente. Con il sostegno della sua ex, Brooklyn sembra aver guadagnato mggiore credibilità da parte dell’opinione pubblica. In molti, infatti, si sono schierati con David e Victoria che - pur soffrendo molto per la situazine - hanno preferito non replicare pubblicamente.