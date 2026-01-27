Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Beckham, parla l'ex fidanzata di Brooklyn: "Sta dicendo la verità"

L’ex di Brooklyn Beckham interviene nello scandalo: dietro le accuse contro David e Victoria c’è più di quanto sembri
3 min
TagsBrooklyn BeckhamDavid BeckhamVictoria Beckham

Le tensioni all’interno della famiglia Beckham continuano a crescere. Dopo mesi di speculazioni su una possibile frattura, Brooklyn, il figlio maggiore di David e Victoria, ha pubblicato su Instagram accuse contro i suoi genitori. Le dichiarazioni del ventiseienne, che ha sostenuto come i genitori abbiano cercato di interferire con il suo matrimonio, sono ora corroborate dalla sua ex fidanzata, Afton McKeith, in un’intervista rilasciata al Sun. I due si sono frequentati nel 2017, prima del matrimonio con Nicola Peltz celebrato nel 2022.

Il figlio di David e Victoria Beckham ha ragione?

Secondo la ragazza, Brooklyn ha sempre vissuto una certa difficoltà a stare al centro dell’attenzione, fin dall’infanzia, a causa della costante esposizione mediatica: "Sono successe molte cose nel corso degli anni; non è successo all’improvviso", ha assicurato. McKeith ha aggiunto che i Beckham avrebbero potuto proteggere maggiormente il figlio e considerare l’impatto pubblico del loro marchio: "Brooklyn aveva la sensazione che il mondo fosse sempre in attesa che lui facesse un errore".  Ha poi affermato che l'amore tra Brooklyn e Nicola Pelz, presunta causa della frattura familiare, è genuino. Per questo ha dichiarato di credere che sia stato il suo ex fidanzato a scrivere personalmente la dichiarazione contro i suoi genitori, nonostante quanto si dica sui social media. "È stato Brooklyn. È intelligente e ne ha abbastanza", ha ribadito.

Il sostegno dell'ex e la percezione pubblica

Afton McKeith ha dunque confermato le dichiarazioni di Brooklyn e ha fatto riferimento ad esperienze personali difficili con David e Victoria. La giovane ha precisato che, nonostante la discrezione mantenuta per anni, le azioni dei Beckham e del loro staff non hanno lasciato altra scelta a Brooklyn che parlare pubblicamente. Con il sostegno della sua ex, Brooklyn sembra aver guadagnato mggiore credibilità da parte dell’opinione pubblica. In molti, infatti, si sono schierati con David e Victoria che - pur soffrendo molto per la situazine - hanno preferito non replicare pubblicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

La colazione di BeckhamCosa beve sempre Victoria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS