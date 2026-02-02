Hamilton e Kim Kardashian, "fuga d'amore da 140mila euro"

Un incontro tra mondi lontani, dalla Formula 1 alla pop culture americana, che potrebbe riscrivere gli equilibri del gossip internazionale. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, Lewis Hamilton e Kim Kardashian avrebbero iniziato una relazione . Il giornale parla di un’esclusiva mondiale e indica come conferma un recente weekend trascorso insieme nell’Oxfordshire, in Inghilterra, all’insegna della massima riservatezza. A quanto pare hanno soggiornato nell'esclusivo resort Estelle Manor dove, oltre a condividere l'alloggio, hanno potuto godere di una cena privata e di un massaggio di coppia.

Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme?

La località scelta sarebbe un resort di lusso immerso nella campagna, blindato e difficilmente accessibile, dove i due avrebbero potuto sottrarsi a sguardi indiscreti. Stando alla ricostruzione dei media britannici, la logistica messa in campo per garantire la privacy sarebbe stata imponente. Kim Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito a bordo del suo jet privato, accompagnata da due assistenti e con un bagaglio composto da otto valigie, tra cui una borsa Birkin dal valore stimato di circa 76 mila sterline. Hamilton, invece, avrebbe fatto il suo ingresso in elicottero. Secondo le stime del tabloid, tra voli privati, trasferimenti e pernottamenti, il costo complessivo del fine settimana si aggirerebbe intorno ai 140 mila euro. Una cifra elevata, interpretata come il prezzo della discrezione per quella che, se confermata, sarebbe una delle coppie più chiacchierate dell’anno.

Hamilton e Kim Kardashian più vicini che mai

In realtà, il legame tra il sette volte campione del mondo di Formula 1 e l’imprenditrice statunitense non sarebbe del tutto nuovo. I primi contatti risalirebbero al 2014, quando entrambi frequentavano già i circuiti dell’élite internazionale, pur essendo allora legati ad altri partner: Hamilton era impegnato con Nicole Scherzinger, mentre la Kardashian era sposata con Kanye West. A distanza di oltre un decennio, quella che appariva come una semplice amicizia maturata negli anni potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. Un’ipotesi che arriva in un momento significativo anche sul piano professionale per il pilota britannico, pronto a inaugurare una nuova fase della sua carriera con la Ferrari, segnando l’inizio dell’avventura in rosso a Maranello.