Il ballo di Victoria Beckham al matrimonio del figlio, Brooklyn pronto a venderlo

Nuove tensioni all'orizzonte nella famiglia Beckham . Al centro, ancora una volta, il rapporto tra Victoria e David Beckham e il primogenito Brooklyn che, insieme alla moglie Nicola Peltz, starebbe valutando proposte televisive di alto profilo, potenzialmente in grado di riportare alla ribalta fratture mai del tutto ricomposte.

Secondo indiscrezioni riportate da Radar Online, diverse società di produzione avrebbero manifestato interesse per un progetto basato su filmati inediti del matrimonio celebrato in Florida nel 2022 e sul rinnovo dei voti nuziali previsto per l’agosto 2025 nello Stato di New York. Al centro il tanto chiacchierato ballo di Victoria Beckham al matrimonio del figlio, il cui video è solo ed esclusivamente in possesso di Brooklyn. Il materiale potrebbe diventare il fulcro di una serie in più episodi, pensata non solo per raccontare la storia della coppia, ma anche per esplorare il progressivo allontanamento di Brooklyn dai genitori. L’interesse sarebbe definito come particolarmente intenso: le piattaforme vedrebbero nella coppia un potenziale narrativo forte, anche alla luce del successo internazionale dei documentari dedicati in passato a David e Victoria Beckham, che hanno confermato l’attrattiva del “marchio Beckham” sullo schermo.

I filmati privati e il valore dell’inedito

A rendere il progetto ancora più appetibile sarebbe l’ampio archivio di contenuti personali accumulati negli anni. Brooklyn e Nicola, infatti, sono soliti documentare la loro quotidianità, tra momenti domestici, retroscena e interazioni private. Secondo gli addetti ai lavori, questo patrimonio di immagini offrirebbe agli spettatori uno sguardo ravvicinato e inusuale sulla loro vita di coppia. Particolare attenzione sarebbe riservata alle riprese del matrimonio del 2022, comprese alcune fasi che Brooklyn avrebbe successivamente definito emotivamente difficili. Anche la cerimonia di rinnovo dei voti, alla quale David e Victoria non avrebbero partecipato, sarebbe stata ampiamente filmata, aumentando ulteriormente l’interesse delle piattaforme.

Le valutazioni della coppia e i rischi familiari

Secondo alcune stime, un eventuale accordo potrebbe raggiungere i 50 milioni di dollari (oltre 40 milioni di euro). Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Paramount+ avrebbero già manifestato interesse, alimentando una competizione serrata. Al momento, tuttavia, nessuna intesa sarebbe stata formalizzata. La coppia avrebbe scelto di rallentare le trattative per valutare con attenzione le conseguenze di un’esposizione mediatica così ampia. Brooklyn, in particolare, avrebbe sottolineato la volontà di preservare una vita riservata e stabile, consapevole che un documentario di grande visibilità rischierebbe di riaccendere tensioni familiari e di innescare nuove frizioni pubbliche. Una decisione che potrebbe incidere non solo sul piano professionale, ma anche sugli equilibri personali già delicati.