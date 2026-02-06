Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Meghan Markle, "il flop delle marmellate che sta creando problemi a Netflix"

Meghan Markle, "il flop delle marmellate che sta creando problemi a Netflix"

Ancora un fallimento per la duchessa di Sussex che, da quando ha lasciato la royal family con il marito Harry, non ne azzecca una
2 min
TagsMeghan Markle

Non accenna a spegnersi il chiacchiericcio intorno ad As Ever, il marchio lifestyle lanciato da Meghan Markle. Secondo quanto riportato da Page Six, fonti interne a Netflix confermerebbero che i prodotti firmati dalla Duchessa di Sussex si accumulerebbero nei magazzini della piattaforma streaming, più che trovare acquirenti. Negli uffici americani, in particolare nel campus di Hollywood, sarebbero presenti almeno due depositi pieni di articoli As Ever, messi a disposizione dei dipendenti gratuitamente. "Li stanno letteralmente regalando: qualcuno se n’è andato con una decina di prodotti", avrebbe riferito una fonte anonima. L’episodio ha riportato sotto i riflettori un marchio che già lo scorso mese era finito all’attenzione mediatica per un problema tecnico al sito ufficiale, che aveva lasciato intravedere un inventario di dimensioni significative.

Il brand di Meghan Markle non funziona

Lo scorso mese, un problema tecnico sul sito ufficiale aveva già lasciato intravedere cifre significative: circa 650 mila articoli invenduti, tra cui oltre 220 mila barattoli di marmellata, 30 mila di miele, 90 mila candele, 80 mila confezioni di granelli di fiori e circa 70 mila bottiglie di vino tra Sauvignon Blanc, Rosé e spumante Brut. Prezzi tutt’altro che popolari: marmellata e tè a 14 dollari, miele a 32, candele a 64. Il vino parte da 35 dollari per il Rosé e arriva a 89 per il Brut. Per San Valentino, il sito propone anche un cofanetto da 185 dollari con crema al cioccolato, frutti rossi, candela profumata, tè all’ibisco e decorazioni floreali.

Ennesimo flop per Meghan Markle

Tra smentite ufficiali e indiscrezioni interne, il progetto di Meghan Markle continua a essere sotto i riflettori, non tanto per i risultati commerciali, quanto per le scorte accumulate e le distribuzioni interne gratuite. Il caso ha suscitato curiosità negli Stati Uniti e oltre, riportando As Ever sotto i riflettori per motivi diversi dalle vendite, ma altrettanto rilevanti nel racconto mediatico del brand.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

