Beckham, segnali di riavvicinamento? Il gesto della piccola Harper

Harper Beckham ha scelto il giorno di San Valentino per mandare un messaggio speciale ai suoi fratelli. Sabato scorso ha pubblicato sul suo profilo Instagram privato una foto in bianco e nero che la ritrae insieme a Brooklyn, Romeo e Cruz, tutti sorridenti in piscina. Nell’immagine la 14enne abbraccia il fratello più grande mentre alle loro spalle Romeo e Cruz si stringono l’un l’altro. A corredo della foto, le parole della ragazza: "Vi amo così tanto che le parole non possono descriverlo". Anche Victoria Beckham ha condiviso il gesto della figlia, ripostando un altro scatto con la dedica: "Buon San Valentino ai migliori fratelli maggiori del mondo x", accompagnata da un cuore rosso.

Le ultime news sulla famiglia Beckham

Qualche giorno prima di San Valentino Cruz Beckham ha pubblicato su Instagram una foto inaspettata insieme al fratello maggiore Brooklyn, dopo settimane di tensioni pubbliche. Nel suo post, un photo dump, la prima immagine mostra Brooklyn da bambino abbracciato ai fratelli minori, Cruz e Romeo, oggi ventitréenni. La seconda fotografia ritrae tutti e tre i fratelli insieme a Harper, vestiti con tute da apicoltori nella tenuta di famiglia nei Cotswolds, dove il padre David Beckham si dedica all’apicoltura.

Segnali di riavvicinamento nella famiglia Beckham

Nei commenti al post di Cruz è intervenuta Victoria Beckham, lasciando quattro cuori rossi. I follower hanno interpretato il gesto come un segnale di apertura e un possibile passo verso il riavvicinamento della famiglia, finita negli ultimi mesi al centro di una tempesta mediatica. Tra messaggi affettuosi e immagini condivise sui social, i Beckham sembrano lentamente ricostruire il legame tra i fratelli.