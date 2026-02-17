Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Camila Giorgi è incinta, primo figlio per l'ex tennista. Chi è il padre

Cicogna in volo per l'ex tennista italo-argentina, che ha annunciato nel giorno di San Valentino di essere in dolce attesa
2 min
TagsCamila Giorgi

Camila Giorgi è incinta e lo ha annunciato con una romantica story pubblicata nel weekend di San Valentino insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. Poche parole, ma cariche di significato: “San Valentino in 3”, accompagnate dall’emoticon di una donna in dolce attesa e da uno scatto in ascensore con il bacio della coppia. Un messaggio che ha immediatamente fatto il giro del web, accendendo l’entusiasmo dei fan.

Camila Giorgi aspetta un bambino da Andreas Ignacio Pasutti

Dopo l'annuncio, Camila Giorgi ha risposto ad alcune domande dei follower. Ha chiarito di non sapere ancora se sarà un maschio o una femmina ma di avere in mente già qualche nome. Ha inoltre rivelato che il parto sarà in Europa, molto probabilmente in Italia. E non ha escluso un ritorno in campo, al mondo del tennis, dopo la nascita del bebè: "Sarebbe molto bello", ha ammesso.

Chi è Andreas Ignacio Pasutti

Trent’anni, argentino, tennista e allenatore: Andreas Ignacio Pasutti è un profilo lontano dai riflettori. Il suo Instagram è blindatissimo, seguito da poco più di 1.900 follower, e la descrizione è essenziale: tennis coach. Negli ultimi mesi è comparso solo in alcuni contenuti social della Giorgi, sempre con discrezione, confermando uno stile opposto alla popolarità dell’ex numero uno azzurra. La loro relazione è sbocciata da poco ma è subito diventata importante. Tanto che ora la coppia si prepara alla partita più importante. E questa volta non si gioca per un trofeo bensì per un futuro in tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



