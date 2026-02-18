Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Sanremo 2026, "lite tra due Big per una stanza con bagno". Esplode il gossip

Sanremo 2026 già infuocato: due cantanti si contendono una stanza con bagno, intervengono le agenzie per evitare tensioni e polemiche dietro le quinte
2 min
TagsSanremo 2026

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato, e già tra i Big emergono i primi screzi. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbe stata una lite tra due cantanti per contendersi una camera d’albergo con bagno privato.

Sanremo 2026, scoppia la lite dietro le quinte tra due cantanti

A quanto pare due cantanti a Sanremo 2026 desideravano la stessa camera d'hotel, con il comfort aggiuntivo del bagno in camera. Per evitare tensioni durante le prove e le esibizioni, sarebbero dovute intervenire perfino le agenzie di gestione degli artisti. Secondo la ricostruzione della Marzano, uno dei due avrebbe persino minacciato: “Se non ottengo quella stanza, mi sfogo durante la performance”. I nomi non sono stati rivelati, ma dagli indizi raccolti si tratterebbe di due uomini in gara, alimentando il gossip già fervente sulla settimana sanremese.

Sanremo 2026 torna al centro del gossip con lo screzio tra due uomini

Al momento si tratta di un’indiscrezione tutta da verificare. Come ogni anno, tra prove, hotel e retroscena, i pettegolezzi crescono a dismisura. È proprio questo mix di curiosità, tensioni e piccole contese tra i protagonisti del Festival che contribuisce a rendere Sanremo non solo un evento musicale, ma anche un palcoscenico di storie dietro le quinte pronte a diventare virali. La nuova edizione andrà in onda su Rai dal 24 al 28 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

