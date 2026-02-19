Arisa a Sanremo 2026 "con il sex toy color blu cobalto". Il segreto della cantante

C'è grande attesa per il ritorno di Arisa a Sanremo . La cantante manca dal palco dell'Ariston da ben cinque anni. Nel 2026 torna in gara con il brano Magica Favola e spera in una nuova vittoria, dopo quella del 2014, per poter accedere all'Eurovision Song Contest. Per fare meglio, Rosalba Pippa si sarebbe affidata ad un amuleto speciale che avrebbe già messo in valigia: un sex toy .

Arisa a Sanremo 2026 con il sex toy

Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, Arisa "trae energia positiva da un amuleto molto speciale: un sex toy color blu cobalto comprato anni fa e che infila in valigia ogni qual volta deve partire per la città dei fiori". Non solo, l'artista "affida la sua voce a Maria Santissima degli Angeli, patrona di Pignola, il paesino in provincia di Potenza di cui è originaria e nel quale vivono i suoi amati genitori". Insomma, una preparazione per il Festival tra il sacro e il profano.

Arisa a Sanremo 2026 con la canzone Magica Favola

Magica favola, il brano di Arisa a Sanremo 2026, è una ballata autobiografica che intreccia infanzia, amori e crescita personale. Oggi la cantante vede l’amore come un sentimento universale e non solo romantico: la canzone è un abbraccio a se stessa e al pubblico che l’ha sempre seguita.