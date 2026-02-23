Dybala e Oriana Sabatini pronti alla nascita della prima figlia: gli ultimi tenerissimi scatti e il dettaglio su come sarà il parto

Una clessidra e un cuore. Paulo Dybala e Oriana Sabatini rinnovano il loro amore via social postando alcune foto di coppia sui loro profili. La moglie del numero 21 della Roma aspetta una figlia e mostra la pancia negli scatti, che è accarezzata con dolcezza da Paulo . E il giorno del parto è sempre più vicino. Manca meno di un mese alla nascita della loro bambina. Anzi, 15 giorni dato che il termine è l'11 marzo. Ormai ci siamo. Il post ha riscosso tantissimo successo: migliaia i cuori e i commenti su Instagram.

Dybala e Oriana, il parto in Italia e il dettaglio

Oriana inizialmente voleva partorire in Argentina per avere vicino la sua famiglia, ma alla fine resterà in Italia perché Paulo, che vuole assistere al parto, difficilmente potrà muoversi per gli impegni con la Roma. "Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile... La bambina nascerà in Italia. Prima di tutto perché voglio un parto naturale, se sarà possibile, e poi perché voglio che il padre sia qui", ha affermato Oriana in un'intervista recente. I due ragazzi argentini si stanno affidando ad una ostetrica argentina, Oriana si sta preparando fisicamente e ha confermato in una storia che sarà un parto di coppia, insieme al suo Paulo.