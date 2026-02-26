Totti a Sanremo 2026, colpo sfumato: cosa è successo e perché non c'è più

Doveva esserci anche Francesco Totti al Festival di Sanremo 2026 . Stando ad un'indiscrezione riportata da Dagospia, l'ex calciatore sarebbe stato in trattative con la produzione della kermesse musicale per essere protagonista di una delle cinque serate. Un’idea capace di mescolare calcio, spettacolo e nostalgia, con quell’ironia spontanea che da sempre accompagna l’ex numero 10 giallorosso. D’altronde il Capitano non è nuovo alle incursioni televisive : ospitate, spot pubblicitari e comparsate lo hanno reso negli anni un volto familiare anche fuori dal rettangolo verde. La sua presenza sul palco dell’Ariston avrebbe sicuramente garantito una buona dose di leggerezza, qualità che spesso fanno la differenza in una kermesse chiamata a parlare a pubblici diversi.

Perché è saltata la partecipazione di Totti a Sanremo 2026

"Almeno ci facevamo una risata! In Riviera gira voce che il ruolo di co-conduttore era stato proposto anche Francesco Totti, il campione giallorosso pur essendo propenso alla tv (per i cachet?) non avrebbe però trovato l'accordo con l'organizzazione del Festival", fa sapere il giornalista Giuseppe Candela. Tra l'altro non sarebbe stato il primo Sanremo di Totti: era stato già ospite nel 2017, in un altro Festival di Carlo Conti, quell'anno affiancato dalla "sorellina" Maria De Filippi. In quell'occasione l'ex calciatore aveva presentato alcuni cantanti e poi si era lasciato intervistare con grande simpatia. All'Ariston era stato anche nel 2006, quando l'ex moglie Ilary Blasi conduceva con Giorgio Panariello e Victoria Cabello.

Totti al Festival di Sanremo nel 2027?

Quest'anno è andata così ma chissà che il nome di Francesco Totti non rispunti il prossimo anno per Sanremo. Nel 2027 non ci sarà più Carlo Conti, che ha deciso di lasciare l'evento dopo aver guidato cinque edizioni nella sua carriera. Per il futuro si parla con una certa insistenza di Stefano De Martino ma non è da escludere un coinvolgimento di Antonella Clerici. Al momento una decisione definitiva non è stata ancora presa dalla Rai.