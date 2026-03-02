Hamilton e Kim Kardashian: la storia continua. Fuga d'amore in Arizona con selfie nel deserto     

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati protagonisti di un'altra fuga d'amore . Archiviate le uscite tra Cotswolds, Londra e Parigi, così come la partecipazione al Super Bowl, la coppia si è concessa un fine settimana di relax in Arizona.

Hamilton e Kim Kardashian avvistati nel deserto

Secondo TMZ il pilota della Ferrari e l'imprenditrice americana sono stati avvistati vicino al Lake Powell mentre ammiravano un tramonto nel deserto, scattandosi un selfie intimo prima di salire a bordo di su un Suv nero. Non solo. Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno soggiornato presso l'esclusivo resort di lusso Amangiri (nel deserto del Colorado Plateau, Utah), dove una camera parte da circa 5.000 euro a notte e una tenda di lusso arriva a oltre 7.900 euro. Si tratta del primo avvistamento pubblico dopo il Super Bowl di inizio febbraio al Levi’s Stadium. Non ci sono ancora annunci ufficiali sui social, la loro relazione però appare sempre più solida, anche se resta "privata".