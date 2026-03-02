Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Ecco la piccola Gia Dybala: la prima foto della figlia di Paulo e Oriana fa il pieno di like e "applausi"

Tantissime le persone che hanno fatto gli auguri alla coppia per la nascita della piccola: tutti i dettagli
2 min

E' un grande giorno per Dybala e Oriana Sabatini. Oggi, a Roma, presso l'ospedale Gemelli, è nata la piccola Gia e per la prima volta è comparsa sui social la foto della loro piccola. Si vede solo un occhio di Gia, mezzo volto e la manina che posizionata su quelle di mamma e papà. L'immagine ha conquistato il popolo di Instagram in pochi istanti, anche perché c'è scritto "un applauso a mamma e papà". 

 

 

Migliaia di like per la famiglia Dybala 

Tantissime le persone (e non solo) che hanno messo like e fatto gli auguri alla coppia per questo scatto così tenero. Il profilo ufficiale della Roma, in primis, così come quello della Juve. Si vedono i like di tutti i giocatori giallorossi,  soprattutto dell'amico Soulé, ma anche, tra gli altri, di Zaniolo, Bove, Lukaku, Lautaro, Simeone e Alvarez.  Paulo e Oriana, poi, hanno disattivato i commenti. 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

