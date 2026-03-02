Ecco la piccola Gia Dybala: la prima foto della figlia di Paulo e Oriana fa il pieno di like e "applausi"

E' un grande giorno per Dybala e Oriana Sabatini. Oggi, a Roma, presso l'ospedale Gemelli, è nata la piccola Gia e per la prima volta è comparsa sui social la foto della loro piccola. Si vede solo un occhio di Gia, mezzo volto e la manina che posizionata su quelle di mamma e papà. L'immagine ha conquistato il popolo di Instagram in pochi istanti, anche perché c'è scritto "un applauso a mamma e papà".