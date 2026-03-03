Elodie, ufficiale il bacio con la fidanzata Franceska: il video rubato virale sui social

Bastano pochi secondi per accendere il web. Un breve filmato, semplice e spontaneo, ha trasformato un momento privato in un vero e proprio fenomeno virale sui social. Protagoniste del video sono Elodie e Franceska, riprese mentre ballano insieme, sorridono e si muovono con naturalezza sulle note di un brano in sottofondo. Nessuna scenografia studiata, nessuna costruzione apparente: solo complicità, ritmo e leggerezza. Poi il gesto che ha fatto esplodere le reazioni online. Elodie si avvicina a Franceska e le dà un bacio. Un attimo brevissimo, ma sufficiente a scatenare migliaia di commenti, condivisioni e like nel giro di pochissimo tempo.