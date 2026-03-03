Elodie, ufficiale il bacio con la fidanzata Franceska: il video rubato virale sui social
Bastano pochi secondi per accendere il web. Un breve filmato, semplice e spontaneo, ha trasformato un momento privato in un vero e proprio fenomeno virale sui social. Protagoniste del video sono Elodie e Franceska, riprese mentre ballano insieme, sorridono e si muovono con naturalezza sulle note di un brano in sottofondo. Nessuna scenografia studiata, nessuna costruzione apparente: solo complicità, ritmo e leggerezza. Poi il gesto che ha fatto esplodere le reazioni online. Elodie si avvicina a Franceska e le dà un bacio. Un attimo brevissimo, ma sufficiente a scatenare migliaia di commenti, condivisioni e like nel giro di pochissimo tempo.
Il nuovo amore di Elodie
Nonostante non sia mai arrivata un’ufficializzazione, per i settimanali di gossip sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Dopo le vacanze trascorse insieme in Thailandia, le due hanno condiviso diversi scatti fianco a fianco — gli ultimi, decisamente romantici, a Venezia — e secondo le indiscrezioni Elodie si sarebbe rifugiata proprio da lei dopo la lite con Andrea Iannone. Alla Milano Fashion Week, Elodie e Franceska Nuredini hanno preso parte al loro primo evento pubblico insieme da quando hanno iniziato a circolare le voci su una presunta relazione.