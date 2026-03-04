Belen prepara l'esame per la cittadinanza italiana. La frecciata a Stefano De Martino: "Qui da 20 anni ma..."

Venti anni dopo il suo arrivo in Italia, Belen Rodriguez è pronta a compiere l’ultimo passo per ottenere la cittadinanza . La showgirl argentina, che nel nostro Paese ha costruito carriera, affetti e famiglia, sosterrà ad aprile l’esame di lingua italiana previsto dalla normativa vigente. Dal punto di vista dei requisiti formali, il percorso sarebbe ormai definito: residenza continuativa e reddito dimostrabile risultano in regola. A separarla dal traguardo resta soltanto la prova linguistica , passaggio obbligato per completare l’iter burocratico. "Sono qui da vent’anni" , ha ricordato recentemente, sottolineando come manchi ormai solo l’ultimo adempimento formale.

Perché Belen non ha ancora la cittadianza italiana

Nel raccontare il proprio percorso a Che tempo che fa, Belen ha accennato anche al matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013 e giunto al termine pochi anni dopo. Con il consueto tono diretto, la soubrette ha lasciato intendere che alcune scelte personali del passato potrebbero non aver agevolato il cammino verso la cittadinanza. "Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba". Una riflessione che suona come una frecciata, ma che al tempo stesso restituisce il senso di un percorso complesso, intrecciato tra vita privata e questioni amministrative. Ma oggi l’obiettivo appare chiaro: formalizzare un’appartenenza che, nei fatti, esiste da tempo.

L'esame di italiano di Belen per la cittadinanza

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’esame di italiano sarebbe già stato fissato per i primi giorni di aprile 2026 e si svolgerà in un istituto scolastico di Milano. Una prova che rappresenta l’ultimo passaggio necessario prima della richiesta ufficiale del passaporto italiano.