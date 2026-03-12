Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Sarah Felberbaum e il post per De Rossi che emoziona tutti: "Sai che passeranno giorni…"

L'attrice scrive sui social un'altra dichiarazione d'amore al suo compagno, che da qualche mese vive a Genova: i dettagli
3 min
TagsDe RossiSarah Felberbaum

Da quando Daniele De Rossi vive a Genova per lavoro le dinamiche della sua famiglia sono cambiate. Sarah Felberbaum, rimasta di base nella casa nel centro di Roma insieme ai figli, ne parla apertamente sui social confermando però di essere sempre più innamorata del suo compagno nonostante la lontananza e gli incastri per vedersi nei pochi momenti liberi tra allenamenti e partite in giro per l'Italia. In poche righe si legge un'altra dichiarazione d'amore dell'attrice nei riguardi dell'allenatore del Genoa, chiamato in corsa per salvare la squadra dalla retrocessione. La missione salvezza, tra l'altro, sta andando in porto, anche attraverso un recente successo contro la "sua" Roma in campionato

 

 

Sarah Felberbaum e le parole per De Rossi     

"Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. “Dove sei questo weekend?”. Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. “Ma dai, pensa che bello stare un po’ separati!”. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via. E allora scegli di prenderti il bello: le passeggiate romantiche, il cercarsi di notte nel letto solo per sussurrare “ehi, sono qui”, perché conosci bene la solitudine di addormentarsi da soli per troppe notti. Fare l’amore, guardarsi, accarezzarsi il viso, respirarsi addosso cercando di prendere tutto. Tutto quanto. Perché sai che passeranno giorni prima di poterlo rifare. E così ti riempi gli occhi, il cuore, le guance, le mani di lui. Di voi. Di un amore che sai essere diverso, speciale, unico. Ti amo Daniele", ha scritto Sarah Felberbaum su un post di Instagram.  

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

