giovedì 12 marzo 2026
Alice Campello sui figli: "Non possiamo più farlo". La richiesta di Morata  

Dopo la separazione, Alvaro Morata ha preso una decisione importante sui figli che stravolge anche la quotidianità dell'ormai ex moglie Alice Campello
3 min

Ormai non è più una novità: Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati. La notizia non è mai stata confermata ma i diretti interessati hanno preferito parlare con i gesti. L'ultimo arriva dall'influencer e imprenditrice italiana che ribadisce tra le righe che ormai la rottura dal calciatore del Monza è ufficiale. Anche perché è arrivata una richiesta ben precisa da parte dell'ex marito che ha di fatto cambiato la quotidianità della 31enne.

Perché Alice Campello non mostra più i figli sui social

Alice Campello ha postato sui social alcune foto dei quattro figli avuti da Alvaro Morata. A destare curiosità, però, la scelta di coprire i volti dei bambini. Un cambio di rotta importante rispetto agli ultimi anni: l'influncer ha sempre mostrato integralmente i bambini. Ma ora tutto è cambiato. E alle numerose domande dei follower, Alice ha risposto chiaramente: “Perché non mostro la faccia dei bambini? Solo perché è quello che vuole loro padre e lo rispetto”.  Alvaro Morata ha dunque chiesto alla sua ormai ex moglie di non mostrare più i volti di Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Un’ammissione, quella di Alice, che conferma di fatto la separazione dal calciatore del Monza.

Alice e Morata come Chiara Ferragni e Fedez

La scelta di Alice Campello e Morata richiama quella che negli ultimi anni ha coinvolto Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la fine dei Ferragnez, infatti, i piccoli Leone e Vittoria sono progressivamente scomparsi dai contenuti pubblicati online. Una scelta significativa, considerando che per anni erano stati parte centrale del racconto social della famiglia, seguito da milioni di utenti. A spiegare il nuovo corso era stato lo stesso rapper durante un’intervista al programma Belve, dove ha parlato della volontà di proteggere maggiormente la privacy dei figli e di ridurre l’esposizione della loro vita sui social. Dunque, Alice e Chiara, amiche di vecchia data e accomunate dallo stesso destino familiare.

