Camila Giorgi incinta e col marito in tv: "L'addio al tennis non è definitivo"

Camila Giorgi sorprende tutti e si racconta negli studi di Verissimo . La tennista 34enne ha annunciato due grandi novità che hanno cambiato la sua vita negli ultimi mesi: il matrimonio con Andreas Pasutti e la gravidanza . "Diventerò mamma", dice emozionata. Un sogno coltivato per anni, rimandato a lungo a causa della carriera sportiva. "Volevo diventare mamma da tantissimo tempo, ma quando giochi a tennis sei concentrata solo su quello". La notizia più dolce è arrivata in modo speciale: Giorgi ha scoperto di essere incinta proprio il giorno del suo compleanno. Il bambino nascerà a settembre e sarà un maschietto . "È successo nel momento giusto, con la persona giusta", ha spiegato l'italo-argentina, oggi pronta a vivere una nuova avventura lontano dai campi.

Camila Giorgi e il matrimonio con Andreas Pasutti

La storia tra Camila Giorgi e Andreas Pasutti sembra uscita da un film romantico. I due si conoscevano da tempo nel circuito del tennis, dove lui lavora come allenatore, ma la scintilla è scoccata solo recentemente. "Eravamo conoscenti da anni", rivela la Giorgi a Silvia Toffanin. "Poi abbiamo passato qualche giorno insieme a Milano dopo la mia esperienza all’Isola dei Famosi e non ci siamo più lasciati". Da quel momento tutto è successo in fretta. In appena nove mesi di relazione la coppia ha deciso di costruire subito una famiglia. Anche la proposta di matrimonio è arrivata presto: dopo tre mesi insieme, durante un trekking in montagna, Pasutti si è inginocchiato e ha fatto la fatidica domanda. Il matrimonio è stato celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires, in forma civile. Una scelta non casuale: "L’avevo promesso a mia mamma". Accanto a lei nel giorno delle nozze c’era il padre, che ha fatto da testimone.

Camila Giorgi e la morte della madre

Dietro la felicità per la nuova vita in arrivo si nasconde però anche un grande dolore. Pochi mesi fa Camila Giorgi ha perso la madre Claudia, figura fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. La malattia è stata improvvisa e devastante. "Il giorno in cui sono arrivata in Argentina per trovarla era già in terapia intensiva". La madre aveva comunque saputo della gravidanza e tra loro il contatto era quotidiano: "Parlavamo tutti i giorni". Per questo il giorno del matrimonio è stato inevitabilmente segnato dall’assenza più pesante: "Mancava una delle persone più importanti della mia vita". Oggi però Camila guarda avanti, pronta ad accogliere il suo primo figlio e a vivere una nuova fase della sua vita. Senza escludere, un giorno, anche un ritorno al tennis: "Non ho mai chiuso la porta. Ma avevo bisogno di fermarmi e ritrovare serenità".