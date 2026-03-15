Ilary Blasi conferma: "Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda sul divorzio"

"Siamo ai titoli di coda". Con queste parole a Verissimo Ilary Blasi conferma che il divorzio da Francesco Totti è a un passo. A fine marzo "se tutto andrà come deve" arriverà il divorzio e poi lei sarà libera di sposare il compagno Bastian. Blasi non ha voluto aggiungere altro, e neppure mostrare l'anello, ma ha parlato però del rapporto con le sue figlie: Isabel, 10 anni, e Chanel, 19. "La piccola è molto simpatica, del mio lavoro dice che mi pettino e mi trucco. Chanel è una donna ormai, ha voluto fare questa esperienza a Pechino Express, abbiamo delle affinità, siamo molto simili. Non è permalosa, a differenza della piccolina".