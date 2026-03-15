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Ilary Blasi conferma: "Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda sul divorzio"© EPA

Ilary Blasi conferma: "Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda sul divorzio"

La conduttrice presenta il Grande Fratello Vip a Verissimo: ecco cosa ha detto
2 min

"Siamo ai titoli di coda". Con queste parole a Verissimo Ilary Blasi conferma che il divorzio da Francesco Totti è a un passo. A fine marzo "se tutto andrà come deve" arriverà il divorzio e poi lei sarà libera di sposare il compagno Bastian. Blasi non ha voluto aggiungere altro, e neppure mostrare l'anello, ma ha parlato però del rapporto con le sue figlie: Isabel, 10 anni, e Chanel, 19. "La piccola è molto simpatica, del mio lavoro dice che mi pettino e mi trucco. Chanel è una donna ormai, ha voluto fare questa esperienza a Pechino Express, abbiamo delle affinità, siamo molto simili. Non è permalosa, a differenza della piccolina"

Ilary Blasi matrimonio Bastian Muller, cosa sappiamo

Ilary Blasi, che da martedì sarà in onda con il Grande Fratello Vip, dovrebbe sposare Bastian Muller in Italia a giugno o settembre. Due le location in ballo: la costiera amalfitana o il lago di Como. Sabato, intanto, grande festa all'Hotel Bulgari per il compleanno dell'imprenditore tedesco.

 

 

 

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