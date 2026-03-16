"Francesca Sofia Novello tutta rifatta". La compagna di Valentino Rossi su tutte le furie

Francesca Sofia Novello è finita al centro delle polemiche sui social dopo aver pubblicato su Instagram alcune foto del passato, risalenti al 2015 e al 2016, quando era agli inizi della sua carriera da modella . Gli scatti, che la ritraggono poco più che ventenne, hanno attirato l’attenzione dei follower e riacceso il dibattito sul suo cambiamento estetico negli anni. Tra i commenti comparsi sotto il post non sono mancati quelli particolarmente critici. "Eri molto più bella, ora sei come tutte le altre, piena di chirurgia", ha scritto una utente. Un’altra ha aggiunto: "Questa ragazza non ha più nulla di naturale". La compagna di Valentino Rossi, che in molti casi aveva preferito non intervenire, ha deciso di rispondere direttamente a uno dei messaggi più pungenti: " A parte il seno non ho mai ritoccato nulla. Mi fa quasi onore che pensiate questo. Il bello è che parlate senza sapere i motivi per cui, a volte, si interviene chirurgicamente. Ma non sono affari vostri e non ho intenzione di spiegarlo: siete liberi di pensare e dire ciò che volete".

Francesca Sofia Novello rifatta? Lo sfogo su Instagram

Travolta da una pioggia di commenti, Francesca Sofia Novello ha deciso di affrontare il tema in modo più ampio con una riflessione pubblicata nelle sue storie. "Spesso sotto i miei post leggo commenti di questo tipo e, in fondo, va anche bene così: ognuno osserva con il proprio sguardo", ha scritto. "Quello che mi dispiace è quando il prendersi cura di sé – dedicare tempo alla propria pelle, scegliere con attenzione ciò che si mangia, allenarsi, coltivare il proprio benessere – viene interpretato automaticamente come “essere rifatta”". Per la modella, infatti, la cura di sé non dovrebbe essere confusa con l’artificio estetico: "La cura di sé non è artificio, ma consapevolezza e rispetto verso il proprio corpo". Rivolgendosi direttamente alle ragazze che la seguono, la 32enne ha poi aggiunto: "Prendetevi cura di voi stesse. Non per inseguire un ideale imposto, ma perché mantenersi in salute e in equilibrio è un investimento per il futuro, prima ancora che per l’estetica".

"Non sono contraria ai ritocchi, ma conta la naturalezza"

In un secondo messaggio, la Novello ha parlato apertamente anche del tema della chirurgia estetica, ribadendo di non avere una posizione pregiudiziale nei confronti dei ritocchi. "Personalmente non sono contraria ai ritocchi estetici quando un difetto diventa fonte di insicurezza. Credo però che la misura e la naturalezza siano fondamentali: l’eccesso spesso finisce per allontanarci da ciò che ci rende uniche". Francesca Sofia ha invitato chi decide di ricorrere alla chirurgia a farlo con consapevolezza: "Se scegliete questa strada, affidatevi sempre a professionisti seri e qualificati e non inseguite modelli di bellezza standardizzati". Per la Novello la decisione di affrontare pubblicamente il tema non è nata dalle critiche, che sostiene di non vivere come un problema, ma dal desiderio di lanciare un messaggio alle persone che la seguono. "Quando si ha una piattaforma, anche piccola, si ha una responsabilità nel modo in cui si comunicano certi messaggi. Prendersi cura di sé – del proprio corpo, della propria salute e del proprio benessere – non dovrebbe mai essere motivo di giudizio, ma un gesto di rispetto verso se stesse", ha concluso.