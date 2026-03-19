Rocio e Iannone sono già in crisi: c'entra (anche) Elodie

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sarebbero già in crisi . La relazione, nata lo scorso gennaio a Madrid, secondo alcune indiscrezioni sarebbe entrata in una fase delicata, nonostante le apparizioni pubbliche raccontino tutt’altro. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la spagnola, impegnata tra teatro e lavoro, non sembrerebbe intenzionata a vivere un rapporto troppo vincolante. L’attrice, da sempre molto riservata, continuerebbe a mantenere una certa distanza emotiva e non disdegnerebbe le attenzioni di altri corteggiatori. Un atteggiamento che contrasterebbe con quello di Iannone, che invece apparirebbe più coinvolto. Ma c'è un ma.

È già crisi tra Rocio Munoz Morales e Iannone?

A pesare sulla relazione tra Rocio Munon Morales e Andrea Iannone sarebbe anche il passato del pilota con Elodie. Il 36enne non avrebbe ancora completamente superato la fine della loro storia, durata tre anni e complicata ulteriormente dal legame tra la cantante e Franceska Nuredini, vissuto come un doppio tradimento dallo sportivo che conosce bene la ballerina.

Rocio Munoz Morales e Iannone verso la rottura

"Il loro sentimento si sta assopendo - si legge sulla rivista - anche se ostentano complicità davanti agli amici e ai paparazzi". Tra nuovi inizi e vecchie ferite, la storia tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone resta così sospesa, in bilico tra realtà e apparenza.