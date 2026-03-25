Reginaldo ricorda Elisabetta Canalis: “Ho detto a Corradi: Allora ci penso io”

Una storia che per mesi ha riempito le pagine del gossip. Reginaldo , ex attaccante brasiliano arrivato in Italia giovanissimo, è tornato a parlare della relazione con Elisabetta Canalis , risalente al 2008 quando lui vestiva la maglia del Parma. "Per un periodo sono stato invidiato da tutta Italia", ha raccontato al podcast Pro Football. Una storia durata sette mesi , intensa e sotto i riflettori, che coinvolgeva un calciatore emergente e una delle showgirl più popolari del momento.

Reginaldo ricorda la love story con Elisabetta Canalis

Dietro l’inizio della relazione, un intreccio di amicizie e reticenze. A fare da tramite è stato Bernardo Corradi, compagno di squadra di Reginaldo e legato a Elena Santarelli, amica della Canalis. "Per tre mesi mi diceva che c’era una ragazza famosissima che voleva conoscermi, ma senza rivelarmi il nome", ha confidato il brasiliano. Un’attesa fatta di curiosità e indizi, mentre l’interesse dell'ex Velina cresceva senza mai concretizzarsi in un incontro diretto. La svolta è arrivata con una festa organizzata a Milano per il compleanno di Corradi. Reginaldo aveva preparato tutto nei dettagli, ignaro però della sorpresa che lo attendeva. Quando arrivò nel locale, si trovò davanti proprio Elisabetta Canalis. "Ho detto: “Ua”", ha ricordato. È stato Corradi, a quel punto, a svelare finalmente il mistero: "È lei". Da lì, la decisione immediata: "Allora ci penso io". I due hanno iniziato a parlare e si sono scambiati il numero di telefono. Il martedì, appena due giorni dopo quell’incontro, Reginaldo era già a casa di lei.

In che rapporti sono oggi Reginaldo e Elisabetta Canalis

Reginaldo ed Elisabetta Canalis sono stati insieme per soli sette mesi, una relazione consumata tra Parma e Milano. A chiudere la liaison è stata la modella sarda, a quanto pare per uno sbaglio dell'ex calciatore. Poco dopo lui è tornato a vivere in Brasile e ad oggi l'ex coppia non ha mantenuto alcun tipo di rapporto.