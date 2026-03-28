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sabato 28 marzo 2026
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David Beckham "sta male, non riesce a smettere di piangere"  

David Beckham provato per la rottura con il figlio Brooklyn: la commozione durante il concerto di Cruz rivela tensioni e fragilità familiari
3 min
TagsDavid Beckham

Nuove indiscrezioni gettano luce sul momento delicato che starebbe attraversando David Beckham, segnato da un rapporto sempre più complesso con il figlio maggiore, Brooklyn Beckham. Stando a fonti riportate da RadarOnline, l’ex calciatore vivrebbe una fase di forte fragilità emotiva, legata al deterioramento dei rapporti familiari. Il distacco, maturato negli ultimi mesi, avrebbe avuto ripercussioni evidenti sul suo stato d’animo, tanto da renderlo particolarmente sensibile anche a piccoli stimoli quotidiani. Una situazione che coinvolgerebbe l’intero nucleo familiare e che, pur restando lontana da dichiarazioni ufficiali, continua ad alimentare l’attenzione mediatica attorno ai Beckham.

David Beckham non sta bene a causa del figlio

Il clima emotivo sarebbe emerso con chiarezza durante una recente esibizione di Cruz Beckham, impegnato con la sua band The Breakers al Courtyard Theatre di East London. Durante il concerto, l’esecuzione del brano “Loneliest Boy”, interpretato da alcuni come un riferimento alla distanza familiare, avrebbe segnato un momento particolarmente intenso. A detta dei presenti, David Beckham è apparso visibilmente provato, con un cambio evidente di espressione non appena la canzone è entrata nel vivo. Accanto a lui, Victoria Beckham e il figlio Romeo Beckham avrebbero condiviso lo stesso coinvolgimento emotivo. Victoria si sarebbe avvicinata al marito per sostenerlo, mentre l’intera famiglia cercava di mantenere una forma di coesione in un momento percepito come particolarmente delicato.

Un equilibrio fragile dietro l’immagine pubblica

Secondo le ricostruzioni, l’impatto emotivo della situazione andrebbe oltre il singolo episodio. Fonti vicine alla famiglia parlano di uno stato d’animo altalenante, con David Beckham descritto come "profondamente provato" dalla distanza con Brooklyn. La serata al teatro avrebbe rappresentato, in questo senso, un momento simbolico, capace di riportare in superficie tensioni e fragilità già presenti. L’atmosfera, riferiscono alcuni testimoni, sarebbe cambiata anche tra il pubblico, colpito dall’intensità dell’esecuzione e dal coinvolgimento degli stessi protagonisti. Nonostante i tentativi di mantenere un’immagine di unità, resta evidente come le dinamiche familiari continuino a pesare in modo significativo. Un aspetto che, al di là della notorietà e del successo, restituisce il volto più privato e complesso di una delle famiglie più esposte del panorama internazionale.

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