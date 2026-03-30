Federica Pellegrini e l'ultima cena col marito, scoppia la polemica

Alla vigilia della nascita della sua seconda figlia, Federica Pellegrini ha condiviso sui social uno dei momenti più intimi dell’attesa. Dopo la primogenita Matilde , nata nel 2024, l’ex campionessa olimpica si prepara ad accogliere un’altra bambina insieme al marito Matteo Giunta . Negli ultimi mesi l'ex nuotatrice aveva già raccontato senza filtri le difficoltà della gravidanza, spiegando come la seconda maternità non fosse stata programmata: "Non era prevista, cercavamo di stare attenti". Parole accompagnate da una riflessione concreta sulla nuova quotidianità: "Se penso che dovrò gestire due bambine..." L’ultimo episodio condiviso riguarda una cena di coppia, definita con ironia "l’ultima" prima del parto. "Non so come faremo, ma il modo lo troviamo" , ha scritto, sottolineando come, almeno nei primi mesi, gli spazi per la vita a due saranno inevitabilmente ridotti. Il tono spontaneo del racconto non ha però evitato la reazione dei social. Sotto il post sono comparsi numerosi commenti critici, alcuni particolarmente pungenti.

Federica Pellegrini e la polemica sulla seconda figlia

C’è chi ha ridimensionato le preoccupazioni della nuotatrice ("Farete quello che fanno tutti i genitori"), chi ha richiamato il tema delle difficoltà economiche di altre famiglie ("Vivete una vita agiata"), fino a osservazioni più polemiche sulla gravidanza non pianificata ("Siamo nel 2026, i metodi ci sono"). Un’ondata di reazioni che riflette ancora una volta la dinamica tipica dell’esposizione pubblica: ogni scelta personale, quando condivisa, diventa terreno di confronto – e spesso di scontro – tra sensibilità diverse. Di fronte alle critiche, Federica Pellegrini ha scelto di intervenire a muso duro, chiarendo il senso delle sue parole. "Bisognerebbe leggere bene le interviste, con una discreta comprensione del testo, evitando di fermarsi ai titoli acchiappa like", ha puntualizzato. Una risposta che invita a distinguere tra narrazione mediatica e realtà vissuta, e che rivendica il diritto a raccontare la propria esperienza senza semplificazioni. Non sono mancati anche toni più diretti, come la replica ironica a chi evocava le famiglie numerose del passato: "Brave loro".

Quando partorisce Federica Pellegrini

La Divina è entrata nel nono mese di gravidanza e ha sospeso gli impegni professionali per concentrarsi sull’arrivo della bambina, il cui nome non è stato ancora reso noto.