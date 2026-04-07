"Ho tatuato una vagina all'ex di Chanel Totti", la confessione di Zeudi Di Palma

Una dichiarazione che non passa inosservata e che, nello stile diretto di Belve , mescola sorpresa e ironia. Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi influencer seguitissima, si è raccontata senza filtri nello studio di Francesca Fagnani, regalando uno dei momenti più commentati della puntata. Coinvolgendo la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, oggi concorrente a Pechino Express. Durante l’intervista, tra riflessioni personali e passaggi più leggeri, è infatti emerso un aneddoto curioso legato all'attività di Zeudi nel mondo dei tatuaggi. Alla domanda sul lavoro più insolito realizzato, la Di Palma non ha esitato: "Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti" . Non ha fatto nomi ma dovrebbe trattarsi di Cristian Babalus, l'imprenditore romano e tiktoker che ha amato Chanel per qualche tempo. Una relazione importante, con tanto di presentazioni in famiglia, finita lo scorso anno.

Zeudi Di Palma a Belve e il tatuaggio all'ex di Chanel Totti

Negli ultimi anni Zeudi Di Palma ha costruito una figura pubblica che alterna momenti di introspezione a uscite più provocatorie, sempre mantenendo una forte identità personale. Il riferimento al tatuaggio è diventato così anche un modo per parlare di espressione artistica. "L’arte non ha prezzo", ha dichiarato, sottolineando il valore che attribuisce al proprio lavoro. Una visione che si riflette anche nella scelta dei soggetti e nella libertà creativa.

Chi è l'ex fidanzato di Chanel Totti, Cristian Babalus

Chanel Totti e Cristian Babalus sono stati insieme per un paio d'anni, dal 2023 al 2025. Una relazione vissuta sui social, tra video e foto insieme. Non sono mancate le vacanze di coppia, anche alla presenza di Ilary Blasi e Bastian Muller. Babalus è un imprenditore romano e tiktoker, poco più grande della giovane Totti. Nonostante la giovane età è già padre di una bambina, Kylie, nata qualche mese prima dell'incontro con Chanel.