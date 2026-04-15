Francesco Chiofalo a Belve svela quanto guadagna su Instagram  

Ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, Francesco Chiofalo ha tracciato un ritratto schietto della sua carriera, tra aspirazioni e difficoltà. L’ex volto televisivo ha rivelato di ambire addirittura alla carica di sindaco di Roma, ma ha anche sottolineato le difficoltà nel mondo dello spettacolo. Chiofalo si definisce un comico, pur lamentando di non riuscire a lavorare con continuità a causa di quella che descrive come una “lobby” del settore, che tenderebbe a escluderlo. Sul fronte economico, il suo principale canale resta quello dei social network, dove però i guadagni sarebbero lontani dai numeri spesso attribuiti agli influencer: entrate variabili tra i 2.000 e i 3.000 euro mensili . “Cifre da 15 mila euro a post mi sembrano fantascienza”, ha dichiarato, aggiungendo con ironia di aver inizialmente pensato che l’invito in trasmissione fosse uno scherzo.

I ritocchi estetici: “Ho rifatto quasi tutto”

Francesco Chiofalo a Belve ha affrontato senza filtri anche il tema della chirurgia estetica, elencando numerosi interventi a cui si è sottoposto negli anni. Tra questi: orecchie, naso, zigomi, denti, trapianto di barba e persino il cambio del colore degli occhi. Ha inoltre raccontato di aver valutato un intervento per l’allungamento delle gambe, poi scartato per la sua invasività. “Pagare qualcuno per farsi spaccare le gambe non mi convince”, ha spiegato, chiarendo comunque di non sentirsi particolarmente basso, nonostante una corporatura che - a suo dire - lo faccia apparire meno slanciato.

Il prossimo intervento e le polemiche

Chiofalo ha infine anticipato un nuovo intervento estetico, definito innovativo e recentemente autorizzato in Europa. Si tratterebbe di una tecnica di tatuaggio istantaneo, capace di coprire ampie aree del corpo in una sola seduta e senza dolore. Pur ammettendo di non conoscerne ancora nel dettaglio il funzionamento, ha dichiarato di voler procedere comunque, minimizzando i possibili rischi legati alla quantità di inchiostro utilizzata. Un annuncio destinato a far discutere, che si inserisce perfettamente nel personaggio mediatico costruito negli anni: provocatorio, diretto e spesso sopra le righe.