Victoria Beckham, compleanno rovinato dal gesto scortese del figlio Brooklyn  

A rovinare il 52esimo compleanno di Victoria Beckham non è stato un imprevisto durante la festa né un dettaglio fuori posto, ma il silenzio del figlio maggiore, Brooklyn Beckham . Nessun messaggio pubblico, nessuna dedica social, nessuna presenza visibile: un’assenza che ha pesato più di qualsiasi parola e che ha inevitabilmente oscurato una serata pensata per celebrare la famiglia.

Come Victoria Beckham ha festeggiato il suo 52esimo compleanno

Posh Spice, ormai protagonista affermata del mondo della moda dopo gli anni con le Spice Girls, ha scelto Miami per festeggiare il suo compleanno con una cena elegante e riservata. Per l’occasione ha indossato un abito blu scuro aderente firmato dalla sua collezione, presentandosi al ristorante italiano Casadonna, location esclusiva della serata. Il menù ha previsto tre portate personalizzate, con bistecche, frutti di mare, insalate fresche e una raffinata torta di compleanno bianca a chiudere la cena. Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, ma l’assenza del primogenito ha finito per attirare l’attenzione più della festa stessa. A rendere speciale la serata ci hanno pensato gli altri membri della famiglia Beckham.

La figlia Harper è stata accanto alla madre per tutto il tempo, condividendo momenti affettuosi che Victoria ha poi voluto raccontare anche sui social con un messaggio pieno d’amore. Pure Cruz e Romeo hanno celebrato pubblicamente la madre con foto del passato e dediche cariche di gratitudine, sottolineando il forte legame familiare. A completare il quadro è arrivato anche il messaggio di David Beckham, che ha pubblicato una foto nostalgica dei tempi delle Spice Girls accompagnata da parole affettuose e ironiche: “Buon compleanno all’unica e sola Posh Spice. Ti vogliamo un bene immenso e faremo in modo che tu abbia una giornata davvero speciale”. Un clima di apparente armonia che però non è bastato a nascondere il silenzio di Brooklyn, diventato il vero protagonista della giornata.

Victoria Beckham e i problemi col figlio Brooklyn Beckham

L’assenza del figlio maggiore non arriva infatti come una sorpresa. Da tempo i rapporti tra Brooklyn e il resto della famiglia sono in una fase complessa, soprattutto dopo il matrimonio con Nicola Peltz, che ha segnato un progressivo allontanamento dagli equilibri familiari (anche a causa di un ballo controverso). In passato, Brooklyn ha lasciato intendere come il peso dell’immagine pubblica e della continua esposizione mediatica abbia inciso profondamente nel suo legame con i genitori, contribuendo a creare una distanza difficile da colmare. Il mancato gesto per il compleanno della madre conferma una frattura che purtroppo non è stata ancora sanata. Interrogata sulla questione dal Wall Street Journal, Victoria Beckham si è limitata a dichiarare: “Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli. Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili”. E ancora: “Siamo sotto i riflettori da oltre trent’anni e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere i nostri figli e amarli".