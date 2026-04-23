Joey e Pacey vent’anni dopo: il gesto di Katie Holmes che accende il gossip

Basta una foto, qualche like e il popolo dei nostalgici torna immediatamente a sognare. Katie Holmes e Joshua Jackson, storici volti di Dawson’s Creek , sono di nuovo al centro delle attenzioni social e i fan già si chiedono se tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice reunion professionale. Per una generazione intera, loro resteranno sempre Joey e Pacey , la coppia simbolo della serie cult ambientata a Capeside . Oggi, nel 2026, quel legame torna a far parlare grazie a un gesto apparentemente banale: un “mi piace” lasciato dall’attrice sotto alcuni commenti particolarmente romantici dedicati all’ex collega e storico fidanzato. Un dettaglio sufficiente per riaccendere le speranze di chi, da oltre vent’anni, continua a chiedersi se il finale di quella storia d’amore non sia mai stato davvero scritto.

Ritorno di fiamma tra Katie Holmes e Joshua Jackson?

A riportare vicini Katie Holmes e Joshua Jackson è stato il film Happy Hours, primo capitolo di una trilogia sentimentale scritta proprio dall'ex moglie di Tom Cruise. Nel film, i due interpretano - non senza una certa ironia del destino - una coppia di innamorati che si ritrova tra brindisi, sguardi sospesi e relazioni da ricostruire. Una trama che ha inevitabilmente alimentato le fantasie dei fan. A rafforzare ulteriormente le indiscrezioni è stato un post pubblicato dall’attrice sui social, accompagnato da una foto che li ritrae abbracciati. "Siamo felicissimi di partecipare al Tribeca Film Festival questo giugno con il nostro film Happy Hours. Tante persone meravigliose hanno lavorato a questo progetto. E lavorare di nuovo con Josh è stato un sogno", ha scritto la Holmes. Parole che, per molti, sono sembrate qualcosa di più di una semplice promozione cinematografica.

I like galeotti e il passato che torna a far rumore

Ma il vero dettaglio che ha fatto esplodere il gossip è arrivato nei commenti. Sotto il post, numerosi utenti hanno iniziato a invocare un ritorno di fiamma tra i due: "Dovreste sposarvi", ha scritto qualcuno. "Sareste una coppia bellissima anche nella realtà", ha aggiunto un altro. E proprio lì Katie Holmes ha deciso di intervenire, lasciando like a diversi messaggi che auspicavano una relazione sentimentale con Joshua Jackson. Un gesto piccolo ma sufficiente per far esplodere le interpretazioni. Del resto, il loro legame affonda le radici negli anni Novanta. Fu la stessa Holmes a raccontare a Rolling Stone il suo primo grande amore: "Ho incontrato qualcuno, mi sono innamorata, ho avuto il mio primo amore, ed è stato qualcosa di incredibile e indescrivibile". Quel qualcuno era proprio Jackson. La loro storia si concluse nel 1999, ma il rapporto non si è mai davvero interrotto.