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Geolier e Chiara Frattesi, dopo il furibondo litigio arriva il colpo di scena

Una foto di famiglia e una dedica social per chiarire la situazione tra il rapper e l'influencer, sorella del calciatore dell'Inter
3 min
TagsGeolierChiara Frattesi

Altro che rottura, altro che litigio definitivo. Quando il gossip corre più veloce della realtà, basta un dettaglio per cambiare completamente la narrazione. E questa volta quel dettaglio porta la firma di Chiara Frattesi. Negli ultimi giorni alcune immagini che la ritraevano insieme a Geolier avevano alimentato i rumors su una possibile crisi sentimentale. Espressioni tese, gesti nervosi, una certa distanza tra i due: elementi sufficienti per trasformare una semplice discussione in una presunta rottura. Ma, come spesso accade, il contesto fa la differenza. E quelle fotografie, isolate e senza spiegazioni, potevano raccontare tutto oppure nulla. A poche ore di distanza, infatti, è arrivata una risposta silenziosa ma inequivocabile, capace di spegnere quasi del tutto le indiscrezioni.

Geolier e Chiara Frattesi stanno ancora insieme

A cambiare il quadro è stato uno scatto pubblicato dalla fanpage ufficiale del cantante: una festa di famiglia, con ogni probabilità organizzata per celebrare gli 80 anni della nonna di Geolier. Nella foto si vede tutta la famiglia riunita e, al centro, sorridente e perfettamente inserita nel contesto familiare, c’è proprio Chiara Frattesi. Un dettaglio che già da solo sembrava ridimensionare le voci di tensione. Difficile immaginare una crisi profonda davanti a una presenza così naturale in un momento tanto importante e privato. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo, direttamente dai social della stessa Chiara.

"621 giorni d’amore", la replica che mette a tacere il gossip

La sorella di Davide Frattesi ha infatti condiviso quel post aggiungendo una frase che vale più di qualsiasi comunicato ufficiale: "Together for 621 day, 23 hour, 40 minut, 52 second". Un conteggio preciso, quasi maniacale, che si trasforma in una dichiarazione pubblica. Non una semplice dedica, ma una presa di posizione netta: altro che distanza, qui si misurano perfino i secondi trascorsi insieme. Sotto lo scatto compare anche una frase in dialetto napoletano che ha rapidamente fatto il giro dei social: "Ma ne pnzaaaa ahahha c c n fott a nuij, l’aria nun s pav, ti amo". Parole dirette, attribuite a “Luce”, nome con cui presumibilmente Geolier sarebbe salvato nella rubrica di Chiara. Il significato appare chiaro: lasciar parlare gli altri e dare valore soltanto a ciò che conta davvero, cioè il legame che li unisce. Non è la prima volta che la coppia finisce al centro delle cronache rosa, tra vacanze di lusso e presunti allontanamenti. Ma anche stavolta la realtà sembra più semplice delle ricostruzioni.

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