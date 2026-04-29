Alice Campello scompare da un'altra delle società che condivideva con Morata  

La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello passa anche dagli affari. Dopo l’avvio delle pratiche di divorzio, la coppia sta infatti ridefinendo gli equilibri societari costruiti negli anni insieme. Secondo quanto emerge dal Bollettino Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (BORME), l'influencer e imprenditrice italiana ha lasciato la gestione di Tamora Housing Investments SL , una delle società legate al patrimonio immobiliare dell’attaccante spagnolo. Fino a oggi, entrambi ricoprivano il ruolo di amministratori congiunti, ma la nuova modifica societaria cambia completamente l’assetto: sia Morata che Campello decadono da quella carica e il calciatore diventa amministratore unico. Una scelta che arriva pochi giorni dopo un altro passaggio significativo: la rimozione dell’influencer italiana pure da Tamora 2011 SL, la principale holding patrimoniale di Morata in Spagna.

Il controllo esclusivo delle società e la fine della gestione condivisa

Tamora Housing Investments SL, costituita nel dicembre 2019 con un capitale sociale di 3,49 milioni di euro, si occupa principalmente di attività immobiliari e rappresenta uno dei tasselli più importanti della rete imprenditoriale costruita attorno al patrimonio del giocatore. La società ha chiuso il 2024 con un attivo di 3,67 milioni di euro, un patrimonio netto di 3,61 milioni e un debito residuo molto contenuto, pari a poco più di 56 mila euro. Il fatturato è stato di 152.771 euro, con un utile di 20.177 euro, in calo rispetto ai 65.205 euro registrati l’anno precedente. Diversa ma ancora più centrale la funzione di Tamora 2011 SL, holding principale che beneficia direttamente degli introiti economici del calciatore e che nel 2024 avrebbe raggiunto ricavi per circa 2,7 milioni di euro. Con queste due operazioni, Morata consolida il controllo esclusivo delle sue principali società in Spagna, smantellando di fatto la struttura gestionale condivisa con l'ex moglie. Un segnale che rafforza l’idea di una separazione ormai definitiva anche sul piano patrimoniale.

Alice Campello resta imprenditrice autonoma

L’uscita di Alice Campello dalle aziende legate a Morata non significa però un passo indietro dal mondo degli affari. La 31enne mantiene infatti un profilo imprenditoriale solido e indipendente, costruito soprattutto attraverso il suo brand di cosmetici e skincare e altri investimenti nel settore moda e beauty. La sua presenza nel mondo del business resta forte e autonoma, segno che questa riorganizzazione rappresenta più una netta divisione degli interessi economici che un ridimensionamento professionale. Per anni Morata e Campello sono stati una delle coppie più seguite del calcio europeo. Si sono conosciuti alla fine del 2015, si sono sposati a Venezia nel 2017 e hanno costruito una famiglia spesso sotto i riflettori, tra trasferimenti internazionali e la carriera sportiva dell’attaccante. Ora, tra pratiche di divorzio e separazione delle attività societarie, tutto lascia pensare all’inizio di un nuovo capitolo. Anche negli affari, il loro percorso comune è arrivato al capolinea.