Armando Izzo chiude per sempre con Raffaella Fico: "Voglio serenità"

Si chiude definitivamente la relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico : una storia che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di gossip. A mettere la parola fine è stato il calciatore dell’Avellino , che con un messaggio chiaro sui social ha deciso di chiarire la sua posizione, spegnendo ogni voce su un possibile ritorno di fiamma con la showgirl.

Armando Izzo e Raffaella Fico non sono tornati insieme

Negli ultimi giorni, alcune immagini e avvistamenti hanno riacceso le speranze dei fan della coppia formata da Armando Izzo e Raffaella Fico. I due sono stati avvistati nello stesso luogo, invitati a una comunione di amici comuni in provincia di Napoli. Un incontro che, almeno nelle aspettative di molti, poteva rappresentare un primo segnale di riavvicinamento. La presenza contemporanea all’evento, pur avvenuta separatamente, ha alimentato le voci su un possibile ritorno di fiamma, con il web subito pronto a rilanciare ipotesi e indiscrezioni. Soprattutto perché l'ex di Mario Balotelli ha ammesso a Verissimo di amare ancora Izzo e di non capire le ragioni del suo allontanamento. Un allontanamento che però è definitivo e non una pausa di riflessione, come si pensava inizialmente.

Lo sfogo social di Armando Izzo

A spegnere definitivamente ogni voce è stato lo stesso Armando Izzo, che ha scelto i social per chiarire la propria posizione. Con parole nette, il difensore ha dichiarato di essere single e ha chiesto rispetto per la sua vita privata: "Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte". Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, rafforzato da un’ulteriore precisazione: "In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni". A confermare la rottura anche i segnali tipici dell’era digitale: Izzo e la Fico non si seguono più su Instagram e dai loro profili sono scomparse le foto di coppia. Un gesto simbolico ma eloquente, che suggella la fine di una relazione vissuta sotto i riflettori e conclusasi altrettanto pubblicamente.