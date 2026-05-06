Luca Bizzarri, addio solitudine: spunta Dariya Derkash

Per anni Luca Bizzarri ha costruito un profilo pubblico segnato da grande discrezione sul piano personale. "Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia", dichiarava appena un anno fa, confermando una vita privata volutamente lontana dai riflettori. Un atteggiamento coerente con una carriera sempre al centro della scena - tra teatro, televisione, cinema e nuovi progetti come il podcast - ma mai accompagnata da un’esposizione sentimentale costante. L’unica eccezione nota resta la relazione con Ludovica Frasca, ex Velina di Striscia la notizia , che per un periodo aveva attirato l’attenzione dei media. Poi, nuovamente il silenzio. Fino a oggi. Pare infatti che il cuore dell'ex Iena sia tornato a battere per una sportiva: Dariya Derkash.

Luca Bizzarri e Dariya Derkash insieme

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, l’attore genovese, oggi 54enne, avrebbe iniziato da qualche tempo una frequentazione con Dariya Derkash, atleta di alto livello nel salto triplo. Classe 1991, Derkash è nata in Ucraina ma si è trasferita in Italia da bambina, crescendo in provincia di Salerno insieme alla famiglia. Il suo percorso sportivo l’ha portata a diventare cittadina italiana nel 2013, anno in cui ha debuttato con la maglia azzurra. Da allora ha costruito una carriera solida nell’atletica leggera, distinguendosi nelle competizioni nazionali e internazionali. Una figura lontana dal mondo dello spettacolo, ma non per questo meno determinata e abituata ai riflettori.

Una nuova fase tra lavoro e vita privata

La frequentazione tra Bizzarri e Derkash non è stata ancora confermata - ma neppure smentita dai diretti interessati - e rappresenta una novità significativa nella vita dell’attore, che sembra attraversare una fase di cambiamento personale. Pur restando fedele alla sua natura riservata, l’artista appare oggi meno distante dall’idea di condividere parte della propria sfera privata. Nel frattempo, il lavoro continua a occupare un ruolo centrale. Tra impegni teatrali, progetti televisivi e nuove esperienze nel mondo dei contenuti digitali, Bizzarri mantiene un ritmo intenso. Ma questa nuova relazione potrebbe segnare un equilibrio diverso, in cui carriera e vita personale trovano finalmente un punto di incontro.