Kate Middleton e il suo nuovo amore per "lo sport in più rapida crescita al mondo"

Kate Middleton cambia racchetta e si lancia nella disciplina del momento. Durante un ricevimento nei giardini di Buckingham Palace, la Principessa del Galles ha svelato la sua nuova passione sportiva: il padel . Uno sport sempre più diffuso che conquista anche i volti più noti e adesso anche i royal. “È un gioco fantastico anche per chi non gioca a tennis”, ha confidato la moglie del Principe William agli ospiti, dimostrando ancora una volta il suo spirito competitivo e la voglia di mettersi in gioco. Non un dettaglio da poco, considerando che Kate resta una grande appassionata di tennis.

Anche Kate Middleton gioca a padel

"Avete mai provato il padel? Adoro il padel, è un gioco fantastico, un ottimo modo per livellare le differenze anche tra chi non gioca a tennis". Lady Middleton ha inoltre sottolineato la natura inclusiva di questo sport durante una conversazione con un altro partecipante. "È un'attività che favorisce la socializzazione e a cui possono partecipare persone di tutte le età: io ci gioco con i miei genitori", ha assicurato. La “conversione” al padel non passa inosservata, soprattutto perché Kate Middleton è madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, tempio sacro del tennis mondiale. Un passaggio che per i puristi suona quasi come una provocazione.

La crescita esponenziale del padel

Kate Middleton conferma il suo profilo sempre più sportivo: un’attitudine dinamica che oggi si arricchisce di una nuova disciplina, il padel. Nonostante le sue origini risalgano agli anni '60, il padel sta vivendo una crescita senza precedenti negli ultimi anni. La Lawn Tennis Association lo definisce infatti “lo sport in più rapida espansione al mondo”, descrivendolo come una variante innovativa del tennis capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti. Alla base del successo, una caratteristica decisiva: l’accessibilità. Il padel richiede un apprendimento rapido e consente anche ai principianti di entrare subito in partita. Un aspetto che spiega l’interesse della Principessa del Galles, che lo considera una disciplina “livellante”, ideale anche per chi non ha esperienza con il tennis tradizionale. Una tendenza più ampia, che vede sempre più nuovi praticanti avvicinarsi allo sport grazie alla sua immediatezza e inclusività.