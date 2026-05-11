Stefano De Martino "furioso, l'ultima richiesta a Belen"

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez l’equilibrio sembra ancora un miraggio. Nonostante il legame indissolubile rappresentato dal figlio Santiago , l’ex coppia continua a muoversi tra malumori e frecciatine. Solo un anno fa, durante una conferenza stampa, il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato di un riavvicinamento con l’ex moglie, che però non aveva mai nascosto il suo disappunto per i presunti tradimenti. Proprio quelle ferite, mai davvero rimarginate, sarebbero oggi all’origine di nuove tensioni.

Le frecciatine di Belen fanno infuriare Stefano

Secondo il settimanale Oggi, le recenti dichiarazioni della Rodriguez non sarebbero affatto piaciute a De Martino. Nel corso del programma Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo, la showgirl avrebbe lanciato allusioni pungenti su presunti tradimenti (tra cui quello con Alessia Marcuzzi) e su ritocchi estetici attribuiti all’ex marito. A riportarlo è il giornalista Alberto Dandolo, secondo cui il conduttore sarebbe “andato su tutte le furie”. Non è la prima volta: già in passato, dopo un siparietto televisivo al Gialappa Show, Stefano aveva reagito con irritazione a battute ritenute troppo velenose.

Strategia anti-gossip e nuove indiscrezioni

Oggi De Martino avrebbe un obiettivo preciso: prendere le distanze dal gossip e consolidare la sua immagine professionale. In vista di nuovi impegni importanti, come il Festival di Sanremo, il conduttore starebbe mantenendo un profilo basso: poche apparizioni pubbliche, interviste selezionate e uscite quasi esclusivamente in compagnia del figlio. Ma le tensioni con Belen restano. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, nel giorno della Festa della Mamma Stefano avrebbe scelto il silenzio social nei confronti dell’ex. Non solo: pare che le abbia chiesto esplicitamente di non fare riferimento al suo percorso verso Sanremo durante le interviste. Segno che, dietro le quinte, la distanza tra i due è tutt’altro che colmata.