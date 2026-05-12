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Mel Gibson in love a Roma, baci e coccole con l'italiana Antonella Salvucci

Mel Gibson in love a Roma, baci e coccole con l'italiana Antonella Salvucci

Mel Gibson e l'italiana Antonella Salvucci avvistati a Roma tra baci e carezze: nuova intesa dopo la separazione dell’attore da Rosalind Ross
2 min
TagsMel Gibson

Roma come cornice di una nuova storia d'amore. Mel Gibson è stato paparazzato dal settimanale Chi in atteggiamenti inequivocabili con l'italiana Antonella Salvucci. Una cena romantica, poi la passeggiata verso il Gianicolo, fino al suggestivo Fontanone: è qui che i due si sono lasciati andare a gesti affettuosi, tra baci e carezze, lontano dal clamore dei red carpet. Il 69enne americano è apparso sereno accanto alla compagna italiana: un uomo rilassato e innamorato.

Il nuovo amore italiano di Mel Gibson

Lo scorso anno Mel Gibson si è separato da Rosalind Ross, con cui era legato da nove anni e da cui ha avuto un figlio. Una relazione importante, giunta dopo il noto divorzio da Robyn Moore, concluso nel 2011 e considerato tra i più onerosi nella storia di Hollywood. Negli anni, la carriera di Gibson – volto simbolo di Braveheart – ha attraversato momenti complessi, tra polemiche e ritorni artistici. Oggi l’attore è impegnato nella lavorazione di Resurrection, sequel de La Passione di Cristo, progetto che lo ha riportato in Italia. E tra un ciak e l'altro è esplosa anche la passione.

Chi è Antonella Salvucci

Antonella Salvucci, nata a Civitavecchia, è da anni una presenza consolidata nei circuiti dello spettacolo internazionale. Attrice ed ex modella, frequenta ambienti esclusivi tra Roma, Los Angeles e la Costa Azzurra, anche grazie alla vicinanza con figure influenti come Darina Pavlova, protagonista delle principali serate mondane del jet set. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato a star hollywoodiane. In passato, la stessa Salvucci - 44 anni - aveva raccontato in televisione, nel programma Donne al Bivio, una relazione con Sean Penn, definita come un “colpo di fulmine”. Oggi, accanto a Mel Gibson, appare a suo agio in una dimensione che unisce mondanità e riservatezza. Le immagini romane raccontano un attore inedito, più sereno e meno tormentato, e una coppia che sembra aver trovato, almeno per ora, un equilibrio lontano dai riflettori ma sotto lo sguardo curioso della città.

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