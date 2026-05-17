Vinicius, altro duro colpo: la fidanzata Virginia Fonseca lo lascia via social

Annata complicata dentro e fuori dal campo per Vinícius . Dopo una stagione controversa con il Real Madrid , per l'attaccante arriva anche la rottura sentimentale con la celebre influencer brasiliana Virginia Fonseca . A ufficializzare la separazione è stata proprio la Fonseca, 27 anni e oltre 54 milioni di follower su Instagram , con un lungo messaggio pubblicato nelle Stories. Una decisione arrivata a sorpresa poche ore dopo la sua presenza al Santiago Bernabéu, dove aveva assistito alla vittoria del Real Madrid per 2-0 contro il Real Oviedo per sostenere il compagno. O forse meglio dire ex compagno. “Mi permetterò sempre di vivere. Vivere qualcosa di reale, senza paura e senza smettere di essere chi sono”, ha scritto Virginia, accompagnando il messaggio con una foto della coppia. Poi il passaggio più intenso: “Quando qualcosa non ha più senso, preferisco avere la maturità di chiudere la relazione in modo amichevole piuttosto che restare insieme solo per il gusto di farlo”. Parole che certificano un addio sereno ma definitivo, arrivato in un momento delicato per il giocatore 25enne.

Dal colpo di fulmine alle voci di tradimento: una storia vissuta sotto i riflettori

La relazione tra Vinicius e Virginia Fonseca era diventata pubblica lo scorso ottobre, quando i due avevano condiviso sui social alcune immagini romantiche in una stanza decorata con petali di rose e palloncini con la scritta “Amore”. Una storia immediatamente finita sotto i riflettori del gossip internazionale. Pochi giorni dopo, infatti, erano emerse indiscrezioni su un presunto tradimento del brasiliano con una modella connazionale. Una vicenda che lo stesso Vinicius aveva deciso di affrontare pubblicamente con un lungo post social: “Voglio chiedere scusa pubblicamente, perché ho capito che una vera relazione esiste solo quando ci sono rispetto, fiducia e trasparenza”. Il numero 7 del Real Madrid aveva ammesso i propri errori: “Ho capito di averla delusa e di non aver ricambiato nel modo migliore”. Nonostante la crisi, la coppia aveva deciso di andare avanti. Qualche mese più tardi, la stessa Fonseca aveva raccontato in televisione quanto fosse coinvolta nella relazione: “Sono molto felice e considero questo rapporto una priorità”. L’influencer aveva anche svelato alcuni retroscena della vita accanto a un atleta professionista, spiegando i rigidi controlli imposti dallo staff medico del Real Madrid persino sui prodotti cosmetici utilizzati nella quotidianità.

Vinicius verso il Mondiale da single: silenzio del brasiliano dopo l’addio

Per il momento, Vinicius ha scelto il silenzio. Nessun commento pubblico sulla rottura con Virginia Fonseca, mentre il tema domina già social e programmi televisivi. Il calciatore si prepara ora a voltare pagina concentrandosi esclusivamente sul campo. L’estate sarà decisiva: tra poche settimane inizieranno infatti i Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico, competizione nella quale Vinicius sarà uno dei punti di riferimento del Brasile guidato dal ct Carlo Ancelotti. Una nuova sfida per il talento verdeoro, chiamato a lasciarsi alle spalle mesi difficili sia a livello sportivo sia personale.