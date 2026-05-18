Come William spende i soldi: motociclette, pony e regali costosi per Kate Middleton

Un rapporto recentemente pubblicato nel Regno Unito ha rivelato che il principe William è uno dei maggiori contribuenti del Paese. Secondo il Sunday Times, il futuro re d'Inghilterra paga 8,1 milioni di euro all'anno di imposte sul reddito. Questo colloca il figlio di Re Carlo tra lo 0,002% dei britannici con il reddito più alto. Da dove proviene la sua enorme fortuna ? La maggior parte del patrimonio del principe di Galles proviene dagli oltre 20 milioni di euro che riceve annualmente dal Ducato di Cornovaglia, una proprietà valutata più di 1,15 miliardi di euro. Questa ingente fonte di reddito è stata tramandata a tutti gli eredi della corona inglese fin dal XIV secolo. Tradizionalmente, il surplus generato dal Ducato finanzia le attività benefiche e personali di William e la sua famiglia. E l'erede al trono utilizza questi fondi per finanziare qualsiasi cosa, dalle vacanze di lusso alle spese scolastiche dei figli fino ai regali costosi per Kate Middleton .

Come spende i soldi il Principe William

Le vacanze dei principi del Galles rappresentano una spesa considerevole per la famiglia ogni anno. All'inizio del 2026, Kate e William si sono concessi una vacanza discreta nell'esclusiva località sciistica francese di Courchevel. L'anno scorso, hanno anche visitato le Alpi con la famiglia Middleton e, ad agosto, hanno portato i loro figli piccoli in vacanza estiva sull'isola greca di Cefalonia a bordo dello yacht Lady Beatrice, del valore di 23 milioni di euro. Anche le scuole private frequentate dai principi George, Charlotte e Louis rappresentano una spesa considerevole per i loro genitori. Il figlio maggiore studia alla prestigiosa Lambrbrook School nel Berkshire, che costa 12mila a trimestre. E se seguirà le orme del padre e frequenterà Eton l'anno prossimo, la retta trimestrale salirà a 24mila euro. Ma il principe William investe anche su se stesso. Ad esempio, possiede una vasta collezione di motociclette, tra cui diversi potenti modelli Ducati. E durante la sua apparizione al programma di viaggi dell'attore Eugene Levy lo scorso anno, è stato visto girare per il Castello di Windsor a bordo di uno scooter elettrico del valore di 6.000 euro. Anche le attività ricreative per lui e la sua famiglia hanno un costo elevato. Grande appassionato di calcio, William possiede un abbonamento stagionale VIP allo stadio della sua squadra del cuore, l'Aston Villa. Questi posti costano fino a 5.500 euro. Da appassionato di polo, desiderava che anche i suoi figli potessero andare a cavallo, e per questo ha acquistato dei pony durante la pandemia.

I regali di William per Kate Middleton

Oltre al calcio e alle motociclette, William è un grande appassionato di orologi. Il suo preferito è l'Omega Seamaster Professional, del valore di 6.000 sterline, un regalo della madre Diana. Nel 2014, per commemorare il loro anniversario di matrimonio, ha regalato a Kate Middleton un orologio Cartier Ballon Bleu, il cui costo si aggira intorno ai 7mila euro. Il principe ha inoltre aggiunto delle perline di platino all'anello di fidanzamento di sua moglie, un anello con zaffiro e diamanti da 12 carati, il cui valore è stimato in 462.000 euro. Nel corso degli anni, William ha anche regalato a Kate numerosi gioielli di alta gamma, tra cui una serie di anelli eternity del valore di circa 600.000 euro.