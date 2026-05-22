Fuori dalle aziende di Morata, Alice Campello replica così

Alice Campello è tornata a mostrarsi in pubblico. L'influencer e imprenditrice italiana ha partecipato a Madrid ai Vanitatis Awards 2026, dove ha consegnato un riconoscimento alla top model Adriana Lima. Un’apparizione che arriva poco dopo la conferma della sua uscita da Tamora 2011 SL , la principale società patrimoniale legata ad Alvaro Morata . Alice è stata immediatamente circondata dai giornalisti, curiosi di conoscere il suo stato d’animo dopo la definitiva separazione professionale dall’ex marito. Lei, sorridente e serena, ha scelto di rispondere senza alimentare polemiche: "Sto benissimo" . Parole misurate, accompagnate dalla volontà di ribadire quale sia oggi la sua priorità assoluta: i quattro figli , con cui spera di trascorrere un’estate all’insegna della tranquillità. Nonostante la chiusura dei rapporti societari, la Campello ha voluto sottolineare come il legame personale con Morata resti improntato al rispetto reciproco. Alla domanda sul loro rapporto attuale, la risposta è stata netta: "È perfetto, ottimo" . Un messaggio che conferma la volontà di mantenere equilibrio e stabilità familiare anche dopo la fine del matrimonio.

Il patrimonio immobiliare e gli investimenti condivisi

L’uscita di Alice Campello dal consiglio di amministrazione di Tamora 2011 rappresenta un passaggio significativo anche sul piano economico. La società, infatti, custodisce una parte rilevante del patrimonio di Alvaro Morata, con investimenti immobiliari per quasi quattro milioni di euro. Tra le proprietà figurano immobili situati in alcune delle aree più esclusive di Madrid, come Calle María de Molina ed El Escorial, oltre ad altre residenze a Marbella e nel quartiere di Sanchinarro. A questi si aggiungono partecipazioni societarie per circa 6,7 milioni di euro e investimenti finanziari superiori a 1,5 milioni. La collaborazione imprenditoriale tra Morata e Alice si era ulteriormente consolidata nell’autunno del 2025, quando, durante il periodo della loro riconciliazione, avevano fondato insieme Morata Campello Real Estate SL, società nata con l’obiettivo di investire nel mercato immobiliare spagnolo. Alice era entrata formalmente nel board della holding principale nel 2023, mentre il suo incarico si è concluso ufficialmente il 15 aprile scorso.

Dalla crisi del 2024 al divorzio definitivo

Alice Campello e Álvaro Morata hanno formato per anni una delle coppie più solide del panorama sportivo e mondano europeo. Insieme dal 2015, i due sono convolati a nozze a Venezia nel 2017. La prima vera crisi è arrivata nell’estate del 2024, quando hanno deciso di prendersi una pausa temporanea. Nei mesi successivi è però arrivata una riconciliazione che ha fatto sperare in un nuovo inizio, anche sul fronte professionale. All'inizio del 2026 è stata confermata la rottura definitiva, seguita dall’avvio delle pratiche di divorzio. Nonostante la fine della relazione sentimentale e la separazione degli interessi economici, entrambi hanno sempre escluso il coinvolgimento di terze persone. Una linea condivisa che riflette la volontà di preservare un clima sereno per il bene dei figli. Le loro vite, oggi, hanno preso direzioni diverse, ma il messaggio resta chiaro: la famiglia continuerà a esistere oltre la fine del matrimonio.