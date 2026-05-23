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Cosa fa Kate Middleton dopo aver messo a letto i figli, il principe William svela tutto© IPA

Cosa fa Kate Middleton dopo aver messo a letto i figli, il principe William svela tutto

Tra impegni reali ed eventi pubblici, Kate Middleton trascorre serate molto più semplici e riservate di quanto si immagini
4 min
TagsKate MiddletonPrincipe William

Dietro il protocollo reale, gli impegni ufficiali e le apparizioni pubbliche, la vita quotidiana di Kate Middleton ha ritmi molto più semplici e familiari di quanto si possa immaginare. A raccontarlo il principe William, che ha condiviso pubblicamente alcuni dettagli della routine serale della moglie e mostrato un lato intimo e domestico della coppia reale. Dopo aver accompagnato a letto i figli George, Charlotte e Louis, Kate non si concede lunghe pause davanti alla televisione o serate mondane. Al contrario, come spifferato da William, la principessa trascorre gran parte della notte leggendo documenti, studiando e lavorando ai progetti che segue personalmente. Una dedizione che riguarda soprattutto il Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’iniziativa dedicata allo sviluppo e all’educazione nella prima infanzia, tema che Kate considera centrale nel proprio impegno pubblico. "Resta sveglia a leggere e fare ricerche", ha spifferato William, descrivendo una donna profondamente coinvolta nelle attività che sostiene. Un’immagine distante dagli stereotipi della vita reale e che contribuisce a rafforzare il profilo di una futura regina sempre più concentrata sul proprio ruolo istituzionale.

L’impegno per l’infanzia e la passione per l’educazione

Negli ultimi anni Kate Middleton ha scelto di focalizzarsi soprattutto sui temi dell’educazione e dello sviluppo infantile. Una missione che prosegue anche nelle ore più private della giornata. L’interesse della principessa per questi argomenti si è rafforzato ulteriormente dopo il recente viaggio in Italia, durante il quale ha visitato alcune scuole di Reggio Emilia, dove vige un modello pedagogico conosciuto a livello internazionale. Un’esperienza che l’ha colpita profondamente e che ha alimentato nuove riflessioni sul lavoro da portare avanti attraverso la fondazione reale. William ha parlato con orgoglio dell’entusiasmo mostrato dalla moglie in questa fase della sua vita personale e professionale. Non soltanto una figura simbolica della monarchia britannica, dunque, ma una donna che cerca di approfondire concretamente i temi che sostiene pubblicamente.

La normalità cercata da William e Kate per i loro figli

Nonostante la pressione costante dei media e l’attenzione globale sulla royal family, William e Kate hanno sempre cercato di preservare una dimensione domestica il più possibile normale per i loro figli. Nel corso degli anni entrambi hanno più volte sottolineato l’importanza della quotidianità familiare: le cene insieme, gli orari regolari e il tempo trascorso in casa rappresenterebbero elementi fondamentali nella crescita dei tre bambini. Ed è proprio nelle ore serali che la coppia riesce a ritagliarsi piccoli momenti di tranquillità lontano dagli impegni ufficiali. Secondo alcune fonti vicine ai principi del Galles, William avrebbe persino l’abitudine di preparare a Kate un gin tonic per concludere la giornata in modo rilassato. Dettagli semplici, quasi ordinari, che restituiscono un’immagine diversa della futura regina britannica. Una madre presente, attenta alla famiglia e profondamente impegnata nelle cause che le stanno a cuore.

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