Giulia Vecchio: il nuovo fidanzato è Valerio Gori, dirigente marketing dell'Atletico Madrid
Per Giulia Vecchio è un periodo di grandi cambiamenti, professionali ma soprattutto personali. L’attrice e imitatrice, tra i volti più apprezzati di GialappaShow, ha archiviato nei mesi scorsi la lunga relazione con Carlo Amleto, collega e compagno di scena con cui aveva condiviso cinque anni di vita. Una separazione raccontata senza clamori ma con sincerità, scegliendo il salotto di Verissimo per parlare pubblicamente della nuova fase che stava attraversando. "Sto imparando a stare bene da sola", aveva confidato a Silvia Toffanin, descrivendo un percorso di riscoperta personale dopo la fine della storia. Parole che avevano colpito il pubblico per la loro autenticità e che oggi sembrano segnare il passaggio verso una nuova serenità. Nei giorni scorsi, infatti, la comica è volata a Madrid, dove vive il nuovo compagno Valerio Gori, dirigente romano che da anni lavora nella capitale spagnola come direttore marketing dell’Atletico Madrid. Tra i due è sbocciato l'amore, come riporta Giuseppe Candela sul settimanale Chi.
L’amore finito con Carlo Amleto e il lavoro insieme
La relazione tra Giulia Vecchio e Carlo Amleto era nata all’interno del collettivo comico Contenuti Zero, palestra creativa dalla quale sono passati molti protagonisti della nuova comicità italiana. Con il tempo la coppia era diventata familiare anche al pubblico televisivo grazie agli sketch condivisi tra piccolo schermo e radio. Nonostante la separazione, annunciata ufficialmente a marzo 2026, i rapporti tra i due sarebbero rimasti ottimi. Entrambi continuano infatti a collaborare in diversi progetti, a partire proprio da GialappaShow, dove Vecchio si è imposta grazie alle imitazioni di personaggi celebri come Milly Carlucci, Ema Stokholma e Iva Zanicchi. Li ritroveremo inoltre insieme nel film Un tranquillo funerale di famiglia di Massimiliano Bruno, in uscita il prossimo ottobre. Nel frattempo Carlo Amleto continua il suo momento positivo anche sul fronte televisivo: è infatti tra i protagonisti dell’ultima edizione di Lol-Chi ride è fuori, format che ne ha ulteriormente consolidato la popolarità.
Madrid, il nuovo capitolo lontano dai riflettori
Valerio Gori, il nuovo fidanzato di Giulia Vecchio, non appartiene al mondo dello spettacolo ma a quello del management sportivo internazionale. Da tempo lavora ai vertici dell’Atletico Madrid, mantenendo però un profilo lontano dai riflettori. La trasferta spagnola della Vecchio sembra così raccontare l’inizio di una nuova stagione personale, più riservata e forse più matura. Dopo mesi trascorsi a rimettere ordine nella propria vita sentimentale, l’attrice appare intenzionata a ritrovare equilibrio senza rinunciare alla leggerezza che l’ha resa uno dei talenti comici più riconoscibili della televisione italiana.