Giulia Vecchio: il nuovo fidanzato è Valerio Gori, dirigente marketing dell'Atletico Madrid

Per Giulia Vecchio è un periodo di grandi cambiamenti, professionali ma soprattutto personali. L’attrice e imitatrice, tra i volti più apprezzati di GialappaShow, ha archiviato nei mesi scorsi la lunga relazione con Carlo Amleto, collega e compagno di scena con cui aveva condiviso cinque anni di vita. Una separazione raccontata senza clamori ma con sincerità, scegliendo il salotto di Verissimo per parlare pubblicamente della nuova fase che stava attraversando. "Sto imparando a stare bene da sola", aveva confidato a Silvia Toffanin, descrivendo un percorso di riscoperta personale dopo la fine della storia. Parole che avevano colpito il pubblico per la loro autenticità e che oggi sembrano segnare il passaggio verso una nuova serenità. Nei giorni scorsi, infatti, la comica è volata a Madrid, dove vive il nuovo compagno Valerio Gori, dirigente romano che da anni lavora nella capitale spagnola come direttore marketing dell’Atletico Madrid. Tra i due è sbocciato l'amore, come riporta Giuseppe Candela sul settimanale Chi.