Belen, tamponamenti e feriti. Cosa è successo col Suv prima del ricovero: le foto che la incastrano

Nuovi elementi emergono sulla vicenda che coinvolge Belen Rodriguez e una serie di incidenti stradali avvenuti nel centro di Milano il 23 maggio, due giorni prima del ricovero dell'argentina. Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte dagli agenti della polizia locale, tre persone avrebbero riportato lievi contusioni in seguito agli urti provocati da un Land Rover Defender che, stando ai racconti dei presenti, sarebbe stato guidato dalla showgirl. I conducenti coinvolti si sono recati al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Le loro dichiarazioni sono ora al vaglio degli investigatori e potrebbero confluire in una comunicazione destinata alla Procura di Milano. Al centro degli accertamenti vi è l’ipotesi di omissione di soccorso . Gli inquirenti stanno verificando la dinamica dei fatti e il comportamento tenuto dalla conducente dopo gli impatti, ricostruendo ogni passaggio attraverso testimonianze, immagini e rilievi raccolti nelle ore successive agli episodi.

Incidenti e tamponamenti per Belen

Il primo episodio sarebbe avvenuto intorno alle 19.30 in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace. Secondo la ricostruzione, il suv avrebbe urtato uno specchietto di un’auto parcheggiata, proseguendo poi la marcia. Pochi minuti più tardi, in via San Marco, a circa due chilometri di distanza, lo stesso veicolo sarebbe rimasto coinvolto in un secondo episodio che ha interessato una motocicletta e tre automobili in sosta. A fornire un contributo decisivo agli accertamenti sarebbero state alcune fotografie scattate da un testimone. Le immagini mostrerebbero sia la targa del mezzo sia il volto della persona al volante. Il materiale è stato acquisito dagli investigatori e sarà valutato nell’ambito delle verifiche in corso. Diversi testimoni hanno riferito agli agenti di aver riconosciuto senza incertezze Belen Rodriguez alla guida del Defender. La contestazione riguarda il presunto allontanamento dopo gli urti senza accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte e senza fornire i dati necessari per l’eventuale risarcimento dei danni.

Il ricovero di Belen dopo l’intervento delle forze dell’ordine

La mattina di lunedì, circa quarantotto ore dopo gli incidenti, l’attenzione si è spostata nell’abitazione milanese della conduttrice, situata nel quartiere di Brera. Alcuni vicini hanno contattato il numero di emergenza dopo aver udito grida provenire dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia insieme ai vigili del fuoco. Dopo l’apertura dell’abitazione e una lunga opera di mediazione, la donna è stata raggiunta all’interno dell’appartamento. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto in ambulanza al Policlinico di Milano. Durante il ricovero, la showgirl è stata sottoposta a una serie di accertamenti medici. Con lei l'ex marito Stefano De Martino, la sorella Cecilia Rodriguez e la migliore amica Patrizia Griffini. Il giorno seguente è stata dimessa, con un quadro clinico giudicato compatibile con il rientro a casa e condizioni di salute definite buone dai sanitari.

L'altra versione dei fatti sull'incidente di Belen

Nelle ultime ore è circolata anche un'altra versione su quanto accaduto a Belen Rodriguez. Secondo alcune persone vicine alla soubrette, la 41enne sarebbe stata coinvolta in un banale incidente domestico. Belen sarebbe rimasta bloccata nel bagno di casa a causa di una serratura difettosa e avrebbe vissuto momenti di forte paura e agitazione per l’impossibilità di uscire. Per ora nessun commento da parte della Rodriguez che ha scelto il silenzio assoluto.